Τρελάθηκαν οι Τούρκοι με τον χάρτη του Κουρδιστάν στο CNN - Τι παιχνίδι παίζεται

Το... φυσάνε και δεν κρυώνει οι Τούρκοι με χάρτη του Κουρδιστάν που εμφανίστηκε στο αμερικανικό δίκτυο CNN.

Ο αμφιλεγόμενος χάρτης του CNN για τους Κούρδους προκάλεσε σφοδρότατες αντιδράσεις στην Τουρκία Απεικονίζει την ανατολική και νοτιοανατολική Τουρκία ως μέρος της λεγόμενης «περιοχής του Κουρδιστάν».

Kurdistan map on CNN.



Turkey is going crazy over this right now? pic.twitter.com/c3p6BA9k5h — Diliman Abdulkader (@D_abdulkader) March 6, 2026

Η κουρδική γεωγραφία βρίσκεται στο κέντρο μιας από τις πιο ευαίσθητες περιοχές του κόσμου: μεταξύ Ιράν, Τουρκίας, Ιράκ και Συρίας. Οποιαδήποτε στρατιωτική κίνηση σε αυτόν τον χώρο δεν θα παραμείνει ένα τοπικό γεγονός, αλλά θα μπορούσε να προκαλέσει γρήγορα μια αλυσίδα περιφερειακών αντιδράσεων, των οποίων οι συνέπειες μπορεί να είναι δύσκολο να ελεγχθούν.

Τις τελευταίες μέρες οι κινήσεις των Κούρδων δεν μπορεί παρά να έχουν καταστεί αντικείμενο έντονης παρατήρησης. Ιδίως μετά την μεταφορά οπλισμού στα σύνορα με το Ιράν.

Επιπλέον τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Ισραηλινοί δείχνουν να τους... κλείνουν το μάτι.

Η πρόσφατη ιστορία προσφέρει πολλά παραδείγματα για το πώς οι κουρδικές περιοχές έχουν μετατραπεί σε πεδία αντιπαράθεσης μεταξύ διαφορετικών δυνάμεων, όπου οι διεθνείς υπολογισμοί διασταυρώνονται με τις περιφερειακές εντάσεις και δημιουργούν κύκλους βίας, των οποίων τα κύρια θύματα είναι οι τοπικές κοινότητες.

Για το λόγο αυτό, το πραγματικό ερώτημα που τίθεται αυτή τη στιγμή δεν είναι στρατιωτικό, αλλά ταυτόχρονα πολιτικό και ηθικό: οι Κούρδοι προορίζονται να γίνουν γέφυρα συνύπαρξης μεταξύ των λαών της περιοχής ή πεδίο μάχης για τους πολέμους των άλλων;





Η επίσημη τουρκική αντίδραση

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας εξέδωσε μια έντονη επίπληξη κατά του CNN International, κατηγορώντας το δίκτυο ειδήσεων ότι χρησιμοποίησε παραπλανητικό οπτικό περιεχόμενο και συντακτική διαμόρφωση σε μια πρόσφατη εκπομπή που απεικόνιζε τις λεγόμενες «περιοχές που κατοικούνται από Κούρδους».

Σε επίσημη δήλωση που εκδόθηκε σήμερα Σάββατο, οι τουρκικές αρχές εξέφρασαν «σοβαρή ανησυχία» για έναν χάρτη που εμφανίστηκε σε ένα τμήμα του CNN International, ο οποίος έδειχνε περιοχές που εκτείνονται σε τμήματα της Δημοκρατίας της Τουρκίας και γειτονικών χωρών. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι το γραφικό παρουσιάζει μια «αναγωγική» και ανακριβή απεικόνιση της δημογραφικής πραγματικότητας της περιοχής.

Η δήλωση τόνισε ότι η Τουρκία φιλοξενεί 86 εκατομμύρια πολίτες διαφόρων εθνοτικών και πολιτισμικών καταβολών, οι οποίοι συνυπάρχουν για γενιές μέσα σε ένα κοινό κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο. «Κάθε ένας από τους 86 εκατομμύρια πολίτες της Τουρκίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας και ένα από τα θεμελιώδη κοινωνικά συστατικά της χώρας», ανέφερε η δήλωση.

Αξιωματούχοι στην Άγκυρα καταδίκασαν την απεικόνιση ως επίθεση στην εθνική ενότητα, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες επιλεκτικές γεωγραφικές απεικονίσεις παραμορφώνουν τον κοινωνικό ιστό της χώρας. «Τέτοιες προσεγγίσεις, που στοχεύουν στην ενότητα, την αλληλεγγύη και την αδελφοσύνη μας μέσω απλουστευμένων και επιλεκτικών γεωγραφικών απεικονίσεων, παραμορφώνουν αυτή την πραγματικότητα», σημείωσε η Διεύθυνση.

Επιπλέον, η τουρκική κυβέρνηση διαφώνησε με αυτό που θεωρεί ως ταύτιση των Κούρδων πολιτών της με πολιτικές ή μαχητικές ομάδες. Η δήλωση τόνισε ότι αυτή η παραποίηση κινδυνεύει να ενισχύσει επιβλαβείς αφηγήσεις που παραβλέπουν τον «ποικιλόμορφο και ολοκληρωμένο χαρακτήρα του πληθυσμού της χώρας».

«Η γλώσσα και η αφήγηση που χρησιμοποιούνται στο βίντεο, σε συνδυασμό με τον ίδιο τον χάρτη, δημιουργούν μια τεχνητή γεωπολιτική ερμηνεία που δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα και κινδυνεύει να δημιουργήσει περιττές εντάσεις», προσθέτει η δήλωση.

Η τουρκική κυβέρνηση κάλεσε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να επιδείξουν μεγαλύτερη ακρίβεια και συντακτική ευθύνη όταν αναφέρουν ευαίσθητα περιφερειακά ζητήματα. Συγκεκριμένα, η Άγκυρα αναμένει από το CNN International να αποφύγει τη χρήση τέτοιων χαρτών στο μέλλον και να επιδείξει «μεγαλύτερη συντακτική επιμέλεια».

Η δήλωση ολοκληρώνεται με την επαναβεβαίωση της δέσμευσης της Τουρκίας για εθνική ενότητα υπό την ηγεσία του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την υπόσχεση να συνεχίσει την εφαρμογή πολιτικών που δίνουν προτεραιότητα στην ειρήνη και την ευημερία όλων των πολιτών της.

