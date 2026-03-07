Αυτά είναι τα 4 τρόφιμα που περιέχουν μεγάλες ποσότητες μικροπλαστικών και κανείς δεν το περίμενε

Επιμέλεια - Μίλτος Τσεκούρας

ΚΟΣΜΟΣ
Σε μια εποχή που τα μικροπλαστικά εντοπίζονται παντού, από τον πάτο των ωκεανών μέχρι τον ανθρώπινο πλακούντα, η συζήτηση γύρω από τα πλαστικά μπουκάλια, τα καλαμάκια και τις σακούλες έχει γίνει σχεδόν αυτονόητη.

Πολύ λιγότερο όμως μιλάμε για το τι συμβαίνει στο πιάτο μας: σε φαινομενικά «αθώες» τροφές που μπαίνουν καθημερινά στη διατροφή, χωρίς καν να υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να κρύβουν εκατομμύρια μικροσκοπικά σωματίδια πλαστικού.

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ορισμένα βολικά, δημοφιλή ή «trendy» προϊόντα, από το στιγμιαίο ρύζι μέχρι το ροζ αλάτι Ιμαλαΐων, μπορούν να αποτελούν σημαντικές πηγές μικροπλαστικών, σε βαθμό που αιφνιδιάζει ακόμη και τους ειδικούς.

Σύμφωνα με την Washigton Post, σε άρθρο της Δρ. Trisha Pasricha, γαστρεντερολόγου, ερευνήτριας στο Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) της Βοστώνης και Instructor of Medicine στην Ιατρική Σχολή του Harvard, αυτά είναι τα 4 τρόφιμα που περιέχουν μεγάλες ποσότητες μικροπλαστικών:

  1. Σακουλάκια τσαγιού από νάιλον ή άλλα πλαστικά
    Πολλά εμπορικά σακουλάκια τσαγιού κατασκευάζονται από πολυμερή όπως νάιλον ή πολυπροπυλένιο, τα οποία κατά την εμβάπτιση σε ζεστό νερό απελευθερώνουν τεράστιο αριθμό μικροπλαστικών και νανοπλαστικών σωματιδίων. Σε ορισμένες δοκιμές, η εκχύλιση από πλαστικά φακελάκια αποδείχθηκε ότι οδηγεί σε «εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια» σωματίδια στο φλιτζάνι, γεγονός που τα κατατάσσει στις πιο επιβαρυμένες πηγές μικροπλαστικών ανά μερίδα.
  2. Στιγμιαίο ρύζι
    Μελέτη του 2021 έδειξε ότι το στιγμιαίο ρύζι μπορεί να περιέχει έως και τετραπλάσια ποσότητα πλαστικών σωματιδίων σε σύγκριση με το ωμό, κανονικό ρύζι. Η έρευνα κατέδειξε επίσης ότι το καλό πλύσιμο του ρυζιού πριν από το μαγείρεμα μπορεί να μειώσει το φορτίο μικροπλαστικών κατά περίπου 40%, χωρίς ωστόσο να το εξαλείφει πλήρως.
  3. Πανέ και προτηγανισμένα «nuggets» και θαλασσινά προϊόντα όπως προμαγειρεμένες πανέ γαρίδες, κοτομπουκιές και αντίστοιχα φυτικά nuggets βρέθηκε ότι περιέχουν δεκάδες έως και εκατοντάδες μικροπλαστικά σωματίδια ανά μερίδα. Οι πιο επεξεργασμένες πρωτεΐνες, ιδίως τα πανέ και τα έτοιμα κρεατοσκευάσματα, εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις ανά γραμμάριο σε σύγκριση με λιγότερο επεξεργασμένα κομμάτια κρέατος ή θαλασσινών.
  4. Χονδρό ροζ αλάτι Ιμαλαΐων (και άλλα χερσαία άλατα)
    Έρευνα σε εμπορικά άλατα έδειξε ότι το χονδρό ροζ αλάτι Ιμαλαΐων από χερσαίες πηγές είχε το υψηλότερο φορτίο μικροπλαστικών από όλα τα δείγματα, με πάνω από 170 σωματίδια ανά κιλό, ενώ υψηλές τιμές βρέθηκαν και σε μαύρο αλάτι. Συνολικά, τα χερσαία άλατα εμφάνισαν περισσότερη ρύπανση από μικροπλαστικά σε σύγκριση με τα θαλάσσια άλατα, γεγονός που τα καθιστά μία από τις πλέον «πυκνές» πηγές στο καθημερινό διαιτολόγιο.

