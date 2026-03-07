Λίμνη Μόρνου: Καλύφθηκαν με νερό τα ερειπωμένα σπίτια του Κάλλιου

Θετικές είναι οι εξελίξεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη λίμνη Μόρνου. Από τις 7 Δεκεμβρίου έως και σήμερα 7 Μαρτίου, παρατηρείται αισθητή άνοδος της στάθμης του νερού ως αποτέλεσμα των βροχοπτώσεων και των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τον φετινό χειμώνα στην ορεινή Φωκίδα.

Μάλιστα, ως αποτέλεσμα της ανόδου της στάθμης του νερού καλύφθηκαν ξανά από τα νερά της λίμνης τα ερείπια των σπιτιών του χωριού Κάλλιο, που γίνονται ορατά σε περιόδους χαμηλής στάθμης υδάτων. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη ότι ο ταμιευτήρας του Μόρνου ενισχύεται σημαντικά, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τα αποθέματα νερού που τροφοδοτούν την Αττική.

Οι εικόνες των σπιτιών που χάνονται ξανά κάτω από την επιφάνεια του νερού αποτελούν για πολλούς ένα γνώριμο αλλά συμβολικό σημάδι ότι η λίμνη ανακτά σταδιακά τα επίπεδα που απαιτούνται για την ασφαλή υδροδότηση. Παράλληλα, οι τοπικοί φορείς και οι κάτοικοι της περιοχής βλέπουν με ικανοποίηση την εξέλιξη αυτή, καθώς η επάρκεια του νερού στον Μόρνο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ευρύτερη περιοχή.

Η άνοδος της στάθμης δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ο ταμιευτήρας θα συνεχίσει να ενισχύεται και τους επόμενους μήνες.

