Φωτιά σε δασική έκταση στα Σοφιανά Κορινθίας

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πυροσβεστική για φωτιά πυο εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα Σοφιανά Κορινθίας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν για τη κατάσβεση της φωτιάς 15 οχήματα της Πυροσβεστικής με το ανάλογο προσωπικό σε πυροσβέστες.

Με πληροφορίες από korinthostv.gr