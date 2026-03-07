Καματερό: Έκρυβε στο σπίτι του πιστόλι, σφαίρες και αλεξίσφαιρο με διακριτικά της ΕΛΑΣ

Ο 49χρονος εντοπίστηκε στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εκβίασης

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Καματερό: Έκρυβε στο σπίτι του πιστόλι, σφαίρες και αλεξίσφαιρο με διακριτικά της ΕΛΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. συνέλαβαν την Τετάρτη 4 Μαρτίου στο Καματερό έναν 49χρονο ο οποίος κατηγορείται για εκβίαση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εκβίασης όπου ο 49χρονος με την απειλή όπλου, απαιτούσε από έναν άντρα να του καταβάλλει το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ προκειμένου να μη βλάψει τον ίδιο ή μέλη της οικογένειάς του και κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας, αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι όπου εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • πυροβόλο όπλο (πιστόλι),
  • 380 φυσίγγια,
  • αλεξίσφαιρο γιλέκο με διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας,
  • 2 γεμιστήρες,
  • 4 ασύρματοι πομποδέκτες,
  • επιτραπέζιος φορτιστής ασυρμάτων και
  • ζώνη εξάρτησης.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

