Μαρέβα Μητσοτάκη: «Ντροπή, fake news» η απάντησή της για την επιστροφή της κόρης της από το Ντουμπάι

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη αντέδρασε σε δημοσίευμα που αφορούσε την κόρη της, Σοφία Μητσοτάκη και την επιστροφή της από το Ντουμπάι. Συγκεκριμένα, η σύζυγος του πρωθυπουργού σχολίασε ανάρτηση που είχε κάνει νωρίτερα η κόρη της και η οποία έκανε λόγο για ξεφτίλα χωρίς όρια.

«Ντροπή, fake news» έγραψε η Μαρέβα Μητσοτάκη, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με δύο emojis.

Νωρίτερα σήμερα, απάντηση σε fake news που διακινούνται στο διαδίκτυο σχετικά με τον επαναπατρισμό της από τη Μέση Ανατολή έδωσε η Σοφία Μητσοτάκη.

Η Σοφία Μητσοτάκη απάντησε με αιχμηρό τρόπο σε δημοσίευμα που υποστηρίζει ότι «δραπέτευσε με ιδιωτικό τζετ από το Ντουμπάι». Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της, επέστρεψε στην Ελλάδα με μια εκ των πτήσεων επαναπατρισμού που έχουν οργανωθεί.

«Είναι πραγματικά αδιανόητη η προσβολή που νιώθω βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες», έγραψε η Σοφία Μητσοτάκη, η οποία εργάζεται στο Ντουμπάι.

Η ανάρτηση της Σοφίας Μητσοτάκη

«Ήθελα να ήξερα ποιος κρύβεται πίσω από τη διασπορά τέτοιων fake news και με τόση ευκολία αναπαράγει ανακριβείς πληροφορίες.

Προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean από το Ομάν πήρα, μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες που είχαν ζητήσει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, ήταν η πέμπτη πτήση επαναπατρισμού από την ευρύτερη περιοχή, όχι η πρώτη ούτε η δεύτερη. Είναι πραγματικά αδιανόητη η προσβολή που νιώθω βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες. Αν το συγκεκριμένο site δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, θα είχα ήδη κινηθεί νομικά. Η ξεφτίλα δυστυχώς δεν έχει όρια».