Άρης – Ατρόμητος 0-0: Δεν τα κατάφερε ούτε από την άσπρη βούλα

Οι «κιτρινόμαυροι» με Ράτσιτς και Μορόν αστόχησαν σε ισάριθμα πέναλτι και έχασαν την μεγάλη ευκαιρία να επιστρέψουν στις νίκες – Έπαιζαν για πάνω από ένα ημίχρονο με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Γκαρέ.

Άρης – Ατρόμητος 0-0: Δεν τα κατάφερε ούτε από την άσπρη βούλα
Απίστευτα πράγματα στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Το Άρης – Ατρόμητος έληξε 0-0, αποτέλεσμα που δεν αφήνει κανέναν χαρούμενο. Ειδικά τους γηπεδούχους που ναι μεν έπαιζαν με παίκτη λιγότερο για περισσότερο από ένα ημίχρονο, αλλά είχαν δύο πέναλτι για να σκοράρουν. Αστοχώντας και στα δύο!

Έτσι και οι δύο ομάδες έμειναν στο άγχος για την παρουσία τους στα play offs των θέσεων 5-8. Σε μια αναμέτρηση όπου ο Ούρος Ράτσιτς στο 8’ εκτέλεσε πέναλτι άουτ, ενώ ο Λορέν Μορόν στο 76’ εκτέλεσε δεύτερο πέναλτι στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν το πλεονέκτημα να παίζουν με παίκτη παραπάνω από το 40’, λόγω της αποβολής του Γκαρέ ο οποίος σήκωσε ψηλά το κεφάλι και βρήκε αντίπαλο στο κεφάλι.

Ο Άρης είναι πλέον στους 29 βαθμούς και την 6η θέση, ενώ ο Ατρόμητος έχει 28 και είναι έβδομος.

Μόλις στο 7’ ο Τάσος Δώνης ξεπέρασε από αριστερά την αντίσταση του Ματθαίου Μουντέ, μπήκε στην περιοχή όπου κι ανατράπηκε από τον Χάρη Τσιγγάρα. Ο Ράτσιτς που ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι ξεγέλασε μεν τον Λούκα Γκουγκεσασβίλι, έστειλε όμως την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Γεωργιανού τερματοφύλακα του Ατρόμητου. Από εκείνο το σημείο και μέχρι, σχεδόν, το τέλος του πρώτου μέρους, οι δυο ομάδες επιδόθηκαν σε ρεσιτάλ λαθών.

Στο 39’ ο Άρης όχι μόνο έχασε τριπλή ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, αλλά έχασε και με κόκκινη κάρτα τον Γκαρέ. Ο Ράτσιτς έκανε τη σέντρα, ο Τίνο Καντεβέρε πήρε την κεφαλιά, ο Γκουγκεσασβίλι απέκρουσε ενστικτωδώς, όπως και το πλασέ του Δώνη στη συνέχεια, με τον Γέρε Ούρονεν να απομακρύνει την μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή, πιεζόμενος από τον Γκαρέ. Ο τελευταίος σήκωσε ψηλά το πόδι του, βρήκε στο κεφάλι τον Φιλανδό αμυντικό – αποχώρησε με διάσειση – με τον Τάσο Παπαπέτρου να αποβάλλει τον Αργεντινό εξτρέμ.

Ο Ατρόμητος ανέβηκε επιθετικά με τον Πίτερ Μίχορλ να σουτάρει ψηλά από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, ο Γκουγκεσασβίλι υποχρεώθηκε σε μια ακόμη εντυπωσιακή επέμβαση, στερώντας το γκολ από τον Καντεβέρε που επιχείρησε με γυριστό να βρει δίχτυα.

Στο 76’ οι Θεσσαλονικείς κέρδισαν και δεύτερο πέναλτι, σε χέρι του Σάμουελ Μουτουσαμί μετά από γύρισμα του Γιάννη Γιαννιώτα. Ο Μορόν, που είχε 14/14 στην Ελλάδα, ανέλαβε την εκτέλεσή του. Οριζόντιο δοκάρι κι έξω.

Οι φίλοι του Άρη πανηγύρισαν σαν γκολ την επιστροφή του Μιχάλη Βοριαζίδη στη δράση – έπειτα από το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε – ωστόσο η ομάδα τους έμεινε για ένατο ματς από τα δώδεκα εντός έδρας στην ισοπαλία.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Μίχορλ, Μανσούρ, Τσούμπερ.

Κόκκινες: Γκαρέ (40’).

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Ράτσιτς (90’+2’ Βοριαζίδης), Καντεβέρε (58’ Μορόν), Πέρεθ (58’ Μπουσαϊντ), Γκαρέ, Δώνης (46’ Γιαννιώτας), Χόνγκλα, Μεντίλ (72’ Φρίντεκ).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (65’ Πνευμονίδης), Μίχορλ, Γιουμπιτάνα (65’ Φαν Βέερτ), Μουντές, Ούρονεν (46’ Κίνι), Μπάκου (83’ Ουκάκι), Μανσούρ, Τσούμπερ (89’ Τσαντίλας), Μουτουσαμί.

