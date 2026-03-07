Μονακό: Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της

Το μέλλον του Βασίλη Σπανούλη, φαίνεται πως δεν είναι συνδεδεμένο με τη Μονακό. Αυτό υποστηρίζει η Equipe, καθώς δημοσίευσε πως ο Ομοσπονδιακός τεχνικός δεν θα καθίσει στον πάγκο των Μονεγάσκων για το ματς με την Σολέ, για το γαλλικό πρωτάθλημα.

Όσα συμβαίνουν στην ομάδα σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο, αλλά και στο κλίμα εντός αυτής (πρόσφατος ο τσακωμός Τζέιμς-Οκόμπο) οδηγούν τον Σπανούλη στο να… κάνει στην άκρη, όπως λένε οι Γάλλοι.

Μένει να φανεί αν θα διαφοροποιηθεί κάτι στα επερχόμενα ματς (επόμενο ματς της Euroleague με τον Ολυμπιακό στο Πριγκιπάτο) ή αν εδώ ολοκληρώνεται η παρουσία του Σπανούλη στον πάγκο της Μονακό. Η οποία είναι σε πολύ δύσκολη θέση με τεράστια οικονομικά θέματα, 10 διαθέσιμους παίκτες και δύσκολο πρόγραμμα στην Ευρωλίγκα.