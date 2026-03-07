«Ακόμα και εκτεταμένη στρατιωτική επίθεση στο Ιράν δεν μπορεί να ξεριζώσει το θεοκρατικό καθεστώς»

Το Εθνικό Συμβούλιο Πληροφοριών των ΗΠΑ εκτιμά ότι ούτε μια μεγάλη αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία είναι πιθανό να ανατρέψει το βαθιά εδραιωμένο θρησκευτικό και στρατιωτικό κατεστημένο της Τεχεράνης σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Washington Post

Επιμέλεια - Μίλτος Τσεκούρας

«Ακόμα και εκτεταμένη στρατιωτική επίθεση στο Ιράν δεν μπορεί να ξεριζώσει το θεοκρατικό καθεστώς»

Γυναίκες στο Λίβανο θρηνούν για τη δολοφονία του Χαμενεΐ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια απόρρητη έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Πληροφοριών των ΗΠΑ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ακόμη και μια μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες «είναι απίθανο να ανατρέψει το βαθιά εδραιωμένο στρατιωτικό και θρησκευτικό κατεστημένο της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Η αξιολόγηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ υπονοεί ότι η στρατιωτική εκστρατεία μπορεί να έχει διάρκεια, με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι η επιχείρηση «μόλις έχει αρχίσει».

Σύμφωνα με την Washington Post, η οποία επικαλείται τρία πρόσωπα με γνώση του περιεχομένου της έκθεσης, τα συμπεράσματα του εγγράφου ενισχύουν τις αμφιβολίες γύρω από το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να αποδυναμώσει την ιρανική ηγετική δομή και να δημιουργήσει συνθήκες για μια νέα ηγεσία πιο συμβατή με τα αμερικανικά συμφέροντα. Η έκθεση ολοκληρώθηκε περίπου μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του πολέμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου και εξέταζε σενάρια διαδοχής τόσο μετά από μια περιορισμένη επιχείρηση κατά της ιρανικής ηγεσίας όσο και μετά από μια ευρύτερη επίθεση εναντίον της πολιτικής ηγεσίας και των κρατικών θεσμών της χώρας.

Με βάση την ίδια αξιολόγηση, και στα δύο σενάρια το θρησκευτικό και στρατιωτικό κατεστημένο του Ιράν εκτιμάται ότι θα αντιδρούσε στη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ενεργοποιώντας πρωτόκολλα που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν τη συνέχεια της εξουσίας.

Απίθανη η επικράτηση της αντιπολίτευσης

Το ενδεχόμενο να περάσει ο έλεγχος της χώρας στα χέρια της κατακερματισμένης ιρανικής αντιπολίτευσης χαρακτηρίζεται επίσης «απίθανο», σύμφωνα με τα ίδια πρόσωπα που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω του απόρρητου χαρακτήρα της έκθεσης. Το Εθνικό Συμβούλιο Πληροφοριών αποτελείται από ανώτερους αναλυτές που συντάσσουν απόρρητες εκτιμήσεις με στόχο να αποτυπώνεται η συλλογική αξιολόγηση και των 18 αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η CIA παρέπεμψε τα σχετικά ερωτήματα στο Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, το οποίο αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνισε αν ο πρόεδρος είχε ενημερωθεί για την αξιολόγηση πριν εγκρίνει τη στρατιωτική επιχείρηση, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε προς ανατολάς με επιχειρήσεις υποβρυχίων στον Ινδικό Ωκεανό και προς δυσμάς με αναχαιτίσεις πυραύλων κοντά στην Τουρκία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.

Η θέση του Λευκού Οίκου

Σε ανακοίνωσή της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι ανέφερε ότι ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του έχουν παρουσιάσει με σαφήνεια τους στόχους της Επιχείρησης Epic Fury. Όπως είπε, στους στόχους περιλαμβάνονται η καταστροφή των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και της παραγωγικής του ικανότητας, η διάλυση του ιρανικού ναυτικού, ο τερματισμός της δυνατότητας της Τεχεράνης να εξοπλίζει συμμαχικές οργανώσεις και η οριστική αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου. Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι «το ιρανικό καθεστώς συνθλίβεται».

Τι δείχνουν οι εκτιμήσεις

Οι επιφυλάξεις στο εσωτερικό των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για το ενδεχόμενο άμεσης αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη είχαν καταγραφεί και σε προηγούμενα δημοσιεύματα των New York Times και της Wall Street Journal, ωστόσο η εμπλοκή του Εθνικού Συμβουλίου Πληροφοριών και η ειδική ανάλυσή του για τις συνέπειες μικρών ή μεγάλων επιθέσεων δεν είχαν γίνει γνωστές μέχρι σήμερα.

Η ειδική για το Ιράν και αντιπρόεδρος του Brookings Institution, Σούζαν Μαλόνεϊ, εκτίμησε ότι η πρόβλεψη του Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία οι ιρανικοί θεσμοί θα αντέξουν, βασίζεται σε βαθιά γνώση του πολιτικού συστήματος της χώρας. Όπως δήλωσε, πρόκειται για «μια ιδιαίτερα καλά ενημερωμένη αξιολόγηση του ιρανικού συστήματος και των θεσμών και διαδικασιών που έχουν διαμορφωθεί επί πολλά χρόνια».

Ανοιχτά ερωτήματα
Δεν προκύπτει ότι η έκθεση εξέτασε άλλα πιθανά σενάρια, όπως η αποστολή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν ή η στήριξη εξέγερσης μέσω των εθνοτικών Κούρδων της χώρας. Παραμένει επίσης ασαφές αν η μεγάλης κλίμακας εκστρατεία που περιγράφεται στο απόρρητο έγγραφο ταυτίζεται με τις επιχειρήσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Την ίδια στιγμή, η διαδικασία διαδοχής που περιέγραφε η έκθεση φαίνεται να έχει τεθεί σε κίνηση, υπό την πίεση μιας εκτεταμένης εκστρατείας βομβαρδισμών από αέρα και θάλασσα που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:45ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας θάφτηκε όρθιος στο χιόνι και η σύζυγός του τον εντόπισε μέσω του «Find My iPhone» 4 ώρες μετά

18:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη κομπίνα με «χρυσές» λίρες στη Λάρισα: Οικογενειακή συμμορία άρπαξε πάνω από 1 εκατ. ευρώ

18:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0: Γρήγορο προβάδισμα με Μουκουντί | Δείτε το γκολ

18:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 30χρονος για επικίνδυνη οδήγηση – Έκανε σούζες και αναρτούσε τα βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

18:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καματερό: Έκρυβε στο σπίτι του πιστόλι, σφαίρες και αλεξίσφαιρο με διακριτικά της ΕΛΑΣ

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Απόρρητη έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών: Απίθανη η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν ακόμη και με ευρείας κλίμακας επίθεση

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Βότσης: Στις 11 Μαρτίου η πολιτική του κηδεία στο Α' Νεκροταφείο

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Κατεπείγουσα επιχείρηση Λιμενικού και ΕΚΑΒ για τη σωτηρία βρέφους

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Οι Financial Times αποθεώνουν τον εφοπλιστή Προκοπίου

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια σε διεθνή ύδατα

17:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ Γυναικών: Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον Ολυμπιακό με +20

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Μόρνου: Καλύφθηκαν με νερό τα ερειπωμένα σπίτια του Κάλλιου

17:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανιώνιος – Καλαμάτα 0-1: Η «Μαύρη Θύελλα» επέστρεψε στη Super League μετά από 26 χρόνια

17:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΑΕΛ: Βασικοί Ελίασον και Κοϊτά | Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλυπτικές νέες εικόνες από τις σοβαρές ζημιές σε αμερικανικές βάσεις

16:56ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Πρόβλημα με Γκρέι στην «Ένωση» - Υπέστη κάκωση κάτω από το μάτι

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα 4 τρόφιμα που περιέχουν μεγάλες ποσότητες μικροπλαστικών και κανείς δεν το περίμενε

16:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» ο Ποντένσε

16:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε τροχιά ανόδου τα καύσιμα: Πάνω από το €1,80 η βενζίνη – «Άλμα» στις τιμές πετρελαίου

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στα Σοφιανά Κορινθίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:16ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια σε διεθνή ύδατα

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη - θάνατος αστυνομικού: Ο σύζυγός της και τα παιδιά ήταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρελάθηκαν οι Τούρκοι με τον χάρτη του Κουρδιστάν στο CNN - Τι παιχνίδι παίζεται

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα 4 τρόφιμα που περιέχουν μεγάλες ποσότητες μικροπλαστικών και κανείς δεν το περίμενε

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλυπτικές νέες εικόνες από τις σοβαρές ζημιές σε αμερικανικές βάσεις

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ισραηλινοί κομάντο προσγειώθηκαν με αλεξίπτωτα - Ακολούθησαν μάχες με τη Χεζμπολάχ

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Οι Financial Times αποθεώνουν τον εφοπλιστή Προκοπίου

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Απόρρητη έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών: Απίθανη η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν ακόμη και με ευρείας κλίμακας επίθεση

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η «υποεποχική» πρόβλεψη Κολυδά - Τι δείχνουν τα τελευταία δεδομένα του ECMWF για τις επόμενες εβδομάδες

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Οι Ιρανοί σταματούν τις επιθέσεις στα γειτονικά κράτη με... συγγνώμη Πεζεσκιάν

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Μόρνου: Καλύφθηκαν με νερό τα ερειπωμένα σπίτια του Κάλλιου

16:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Όταν μας σέβονται θα τους σεβόμαστε»

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός ασφαλείας στην Ελλάδα: Φόβοι για σκιά τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: 26χρονη βρέθηκε νεκρή την ημέρα των γενεθλίων της

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

11:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε ο αγαπημένος ηθοποιός και ποιητής Χρήστος Βαλαβανίδης σε ηλικία 82 ετών

18:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη κομπίνα με «χρυσές» λίρες στη Λάρισα: Οικογενειακή συμμορία άρπαξε πάνω από 1 εκατ. ευρώ

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στα Σοφιανά Κορινθίας

18:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0: Γρήγορο προβάδισμα με Μουκουντί | Δείτε το γκολ

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Το γιγάντιο υποθαλάσσιο τούνελ 18 χιλιομέτρων που θα αλλάξει για πάντα τον χάρτη της Ευρώπης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ