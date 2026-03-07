Κατεπείγουσα επιχείρηση Λιμενικού και ΕΚΑΒ για τη σωτηρία βρέφους

Μια ακόμη κατεπείγουσα επιχείρηση για τη σωτηρία μιας ανθρώπινης ζωής, αυτή τη φορά ενός βρέφους, έφερε εις πέρας το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, η διακομιδή κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς το βρέφος έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης που δεν μπορούσε να παρασχεθεί στο νησί. Υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κινητοποιήθηκε άμεσα ένα περιπολικό σκάφος.

Το βρέφος μεταφέρθηκε με ασφάλεια από το λιμάνι της Κέρκυρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Εκεί περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και το παρέλαβε για την άμεση μεταφορά του στο Νοσοκομείο των Ιωαννίνων.

Διαβάστε επίσης