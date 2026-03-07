Τραγωδία στη Μυτιλήνη: 26χρονη βρέθηκε νεκρή την ημέρα των γενεθλίων της

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Μυτιλήνη από την τραγική είδηση θανάτου 26χρονης που βρέθηκε νεκρή το πρωί του Σαββάτου (7/3).

Όπως αναφέρει το aeolos.tv, η άτυχη γυναίκα είχε βγει με φίλες της το προηγούμενο βράδυ και δεν ξύπνησε το επόμενο πρωί, ανήμερα των γενεθλίων της.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομία και ιατροδικαστής, ενώ φως στις συνθήκες θανάτου της θα δείξει ιατροδικαστική εξέταση. Τη άτυχη 26χρονη φέρεται να βγήκε χωρίς της αισθήσεις της η μητέρα του φίλου της.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η νεαρή γυναίκα είχε καταγωγή από το Πλωμάρι και εργάζονταν σε κατάστημα στο νησί. Ζούσε στο πατρικό σπίτι του συντρόφου της με τον οποίο έκαναν όνειρα για το μέλλον. Ο σύντροφός της έφυγε νωρίς το πρωί για δουλειά και της τηλεφωνούσε, χωρίς να απαντά. Ζήτησε τότε από τη μητέρα του να πάει να την ξυπνήσει και εκείνη τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της. Ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ.

Σημειώνεται ότι έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας ενώ η γυναίκα δεν φέρεται να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

