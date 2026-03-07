Χρήστος Βαλαβανίδης: Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός και ποιητής

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς ο Χρήστος Βαλαβανίδης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός

Χρήστος Βαλαβανίδης: Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός και ποιητής
Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο αγαπημένος ηθοποιός και ποιητής. Ο Χρήστος Βαλαβανίδης αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τους τελευταίους μήνες και δυστυχώς, κατέληξε χθες (6/3) το βράδυ.

Η είδηση του θανάτου του, έγινε γνωστή από την Ελένη Γερασιμίδου και τον Αντώνη Ξένο με ανάρτησή τους στο Από Κοινού Θέατρο.

«Χτες το βράδυ μάθαμε, από την αγαπημένη σου Ασπασία, για το δυσβάσταχτο φευγιό σου.. Αντίο σπουδαίε μας Χρήστο.. πολυτάλαντε καλλιτέχνη! Λάμπρυνες αυτό τον τόπο με την πολυσήμαντη υποκριτική σου, την υπέροχη φωνή και ποίησή σου!! Καλή δύναμη στην Ασπασία σου, στην Κατερίνα σου και σε όλους τους οικείους. Ελένη-Αντώνης-Αγγελική» αναφέρει η οικογένεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με το Από Κοινού Θέατρο τους».

Νοσηλεύτηκε στο Λαϊκό στις γιορτές

Ο αγαπημένος ηθοποιός είχε νοσηλευτεί κατά το διάστημα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στο Λαϊκό Νοσοκομείο, αντιμετωπίζοντας μια σοβαρή ασθένεια.

Στις 3 Ιανουαρίου 2026, είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί και δεν κατάφερε ποτέ να ανακάμψει με αποτέλεσμα να καταλήξει χθες το βράδυ.

Η καριέρα του

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1973 κι έκτοτε συνεργάστηκε με πολλούς ιδιωτικούς θιάσους καθώς και με τις δύο κρατικές σκηνές, Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε όλα σχεδόν τα είδη της τέχνης του ηθοποιού: αρχαίο δράμα, αττική κωμωδία, κωμειδύλλιο, οπερέτα, σύγχρονο θέατρο, μουσικό θέατρο, παντομίμα και επιθεώρηση.

Μεταξύ άλλων έπαιξε στις παραστάσεις: «Μορμόλης» και «Παπουτσωμένος γάτος», «Το ημέρωμα της στρίγγλας», «Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ», «Άλκηστη – Κύκλωπας», «Κατζούρμπος», «Η τύχη της Μαρούλας", «Η τρελή του Σαγιό», «Κύκλωπας - Εκάβη», «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», «Ντόλλυ».

Στη συνεργασία του με το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου, έπαιξε τον Στέλιο στην "Αυλή των θαυμάτων" του Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Το 1996, μαζί με τη γυναίκα του, Ασπασία Κράλλη, δημιούργησαν το «Από Μηχανής Θέατρο» μετατρέποντας ένα παλιό εργοστάσιο σ' έναν σύγχρονο, καλαίσθητο και λειτουργικό θεατρικό χώρο.

Σκηνοθέτησε τον «Παπουτσωμένο γάτο» στο ΚΘΒΕ (γράφοντας και τους στίχους των τραγουδιών της παράστασης) καθώς και την «Αντίστροφη ψυχολογία» του Λάντλαμ.

Είχε κάνει τη μουσική επιμέλεια στα έργα: «Λίστα γάμου», «Σιδεράδες», «Ο έρωτας δαγκώνει» και την ηχητική επένδυση στην παράσταση «Αναζητώντας τον Οιδίποδα».

Συνεργάστηκε συχνά με το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλά σίριαλ και άλλες εκπομπές μεγάλης θεαματικότητας. (Το μινόρε της αυγής, Οι αυθαίρετοι, Σιγά, η πατρίδα κοιμάται, Οι άνδρες δεν υπάρχουν πια, Λίστα γάμου κ.ά.).

Έπαιξε στις ταινίες: Λούφα και παραλλαγή του Νίκου Περάκη, Η φωτογραφία του Νίκου Παπατάκη, Πάμπτωχοι Α.Ε., Το κλάμα βγήκε απ' τον Παράδεισο των Μιχάλη Ρέππα - Θανάση Παπαθανασίου.

Βραβεύσεις

Βραβεύτηκε με το βραβείο Α΄ ανδρικού ρόλου στο φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, για την ερμηνεία του στην ταινία του Νίκου Νικολαΐδη Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα. Συμμετείχε σε ξένες παραγωγές ταινιών, όπως: The First Olympics (σκην. Άλβιν Ράκοφ), My Family and other animals (σκην. Peter Barber-Fleming) «ΟΡΑ» (σκην. Udayan Prassad).

Ποιητικές συλλογές

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης ήταν λογοτέχνης-ηθοποιός, καθώς είχε εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές. Ποιήματά του υπάρχουν τυπωμένα σε διάφορες ελληνικές και ξένες ανθολογίες. Συνεργάστηκε με πολλά λογοτεχνικά περιοδικά κι έχει συμμετάσχει κατά το ήμισυ στη συγγραφή δύο τηλεοπτικών σειρών που παίχτηκαν στην ιδιωτική τηλεόραση («Πλάκας Μέλαθρον», και «Οι Αθώοι της Πτέρυγας 5»).

Σχόλια
