Θρίλερ στην Κόρινθο: Νεαρός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη θάλασσα
Πρόκειται για άνδρα ηλικίας από 22 -25 ετών
Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας από τη θαλάσσια περιοχή της Κορίνθου το πρωί του Σαββάτου 7 Μαρτίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr, η σορός εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό, κοντά στον φάρο στο λιμάνι της Κορίνθου.
Άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή, η οποία μετέβη στο σημείο και προχώρησε στην ανάσυρση της σορού.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας από 22 -25 ετών, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Την υπόθεση ερευνά το Λιμενικό.
