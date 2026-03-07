Το κρυμμένο οπλοστάσιο του Ιράν: Οι «υπόγειες πόλεις πυραύλων»
Οι «υπόγειες πόλεις» στο Ιράν είναι βάσεις διασκορπισμένες σε όλη τη χώρα και φιλοξενούν πυραύλους Shahab-3, Sejjil και Khorramshahr
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το Ιράν έχει κατασκευάσει εδώ και δεκαετίες ένα δίκτυο από «πόλεις πυραύλων» σκαμμένες σε μεγάλο βάθος (μερικές φορές έως και 500 μέτρα) για την παραγωγή, αποθήκευση, διασπορά και εκτόξευση βαλλιστικών και πυραύλων cruise κάτω από γεωλογική κάλυψη.
Στόχος είναι να επιβιώνουν από χτυπήματα και να δίνουν τη δυνατότητα στο Ιράν να κάνει αντίποινα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και των περιφερειακών αντιπάλων.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
H πιο απόλυτη προσφορά* χωρίς κατάθεση στην Novibet!
11:29 ∙ ΕΘΝΙΚΑ
Σαν σήμερα, η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα
00:13 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Γιαννακόπουλος: «Sram te bilo»
09:41 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Συναγερμός στο Ντουμπάι: Επίθεση drone στο αεροδρόμιο
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ