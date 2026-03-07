Το κρυμμένο οπλοστάσιο του Ιράν: Οι «υπόγειες πόλεις πυραύλων»

Το Ιράν έχει κατασκευάσει εδώ και δεκαετίες ένα δίκτυο από «πόλεις πυραύλων» σκαμμένες σε μεγάλο βάθος (μερικές φορές έως και 500 μέτρα) για την παραγωγή, αποθήκευση, διασπορά και εκτόξευση βαλλιστικών και πυραύλων cruise κάτω από γεωλογική κάλυψη.

Στόχος είναι να επιβιώνουν από χτυπήματα και να δίνουν τη δυνατότητα στο Ιράν να κάνει αντίποινα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και των περιφερειακών αντιπάλων.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr