Ισραήλ: Ειδικό γραφικό των IDF δείχνει πώς ήταν το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ που καταστράφηκε

Το γράφημα των IDF που δείχνει το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ στη Τεχεράνη

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι κατεδάφισαν το υπόγειο καταφύγιο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη.

«Το υπόγειο συγκρότημα δημιουργήθηκε από το καθεστώς ως βάση για την προώθηση στρατιωτικών δραστηριοτήτων και των εξτρεμιστικών ιδεολογιών του κατά του κράτους του Ισραήλ και του δυτικού κόσμου», δήλωσαν οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Και πρόσθεσαν ότι εκτεινόταν κάτω από πολλούς δρόμους στο κέντρο της Τεχεράνης και περιελάμβανε πολλές εισόδους και αίθουσες συσκέψεων για ανώτερα μέλη του ιρανικού καθεστώτος.

Παράλληλα οι IDF δημοσίευσαν ένα βίντεο που δείχνει αναπαράσταση με γραφικά του πώς ήταν το συγκεκριμένο υπόγειο καταφύγιο. Το βίντεο δείχνει μία σειρά από εισόδους σε ολόκληρη την Τεχεράνη με τούνελ που οδηγούσαν στο υπόγειο καταφύγιο.

Το καταφύγιο βρισκόταν ακριβώς κάτω από το σημείο όπου ήταν ο Χαμενεΐ και άλλα ηγετικά στελέχη του ιρανικού καθεστώτος το πρωί του περασμένου Σαββάτου όταν ξεκίνησε η επίθεση των αμερικανικών και ισραηλινών δυνάμεων. Στη συγκεκριμένη επίθεση σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ισραήλ είπε στο αμερικανικό δίκτυο Fox ότι ο Χαμενεΐ ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια και πολλά χρόνια για να χτίσει το καταφύγιο, το οποίο δεν χρησιμοποιούσε το πρωί της επίθεσης. Πηγές που γνωρίζουν τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών είπαν το δίκτυο ότι ο Χαμενεΐ πίστευε πως κανείς δεν θα είχε το θάρρος να του επιτεθεί.

Ο ίδιος αξιωματούχος είπε στο Fox News ότι αυτή η αυτοπεποίθηση του Χαμενεΐ οφειλόταν εν μέρει και σε ένα σχέδιο ΗΠΑ – Ισραήλ για την παραπλάνηση των Ιρανών, το οποίο περιελάμβανε μηνύματα, σήματα και δημόσιες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που υπονοούσαν ότι δεν επρόκειτο να συμβεί τίποτα άμεσα.

Μάλιστα ανώτεροι διοικητές των IDF πήγαν κανονικά στα σπίτια τους την Παρασκευή το βράδυ, λίγες ώρες πριν την επίθεση, σε μια προσπάθεια να παραπλανήσουν την ιρανική ηγεσία.

