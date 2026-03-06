Ισραήλ: 50 μαχητικά αεροσκάφη με 100 βόμβες «ισοπέδωσαν» το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ

«Μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, το συγκρότημα συνέχισε να χρησιμοποιείται από ανώτερους αξιωματούχους του ιρανικού καθεστώτος» λένε οι IDF

Μίλτος Τσεκούρας

Μίλτος Τσεκούρας
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι περίπου 50 αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας συμμετείχαν σε επιχείρηση βομβαρδισμού υπόγειου καταφυγίου στην Τεχεράνη, το οποίο, σύμφωνα με τους IDF, ανήκε στον δολοφονημένο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και «εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από Ιρανούς αξιωματούχους».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα ισραηλινά μαχητικά έριξαν περίπου 100 βόμβες στην περιοχή, η οποία φέρεται να βρισκόταν κάτω από το «συγκρότημα ηγεσίας» του Ιράν στην πρωτεύουσα. Οι IDF υποστηρίζουν ότι το υπόγειο αυτό δίκτυο εκτεινόταν κάτω από πολλούς δρόμους και περιλάμβανε «πολλές εισόδους και αίθουσες για συγκεντρώσεις ανώτερων μελών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

Σε δήλωσή τους, οι IDF ανέφεραν: «Μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, το συγκρότημα συνέχισε να χρησιμοποιείται από ανώτερους αξιωματούχους του ιρανικού καθεστώτος».

Μέχρι στιγμής, δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την πλευρά του Ιράν.

Πώς το Ισραήλ σκότωσε τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Έναν ισχυρό βαλλιστικό πύραυλο που πέταξε μέχρι την άκρη του διαστήματος προτού πέσει κατακόρυφα στη Γη και ανατινάξει τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν και δεκάδες κορυφαία στελέχη του το περασμένο Σάββατο, χρησιμοποίησε το Ισραήλ.

Το Blue Sparrow, ένας πύραυλος που μπορεί να πετάξει για 1996 χιλιόμετρα και εγκαταλείπει την ατμόσφαιρα της Γης πριν συντριβεί, χρησιμοποιήθηκε από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Επική Οργή».

Είχε προηγηθεί η παραπλάνηση του Ισραήλ, να δημιουργήσει μια αίσθηση ασφάλεια στους Ιρανούς, ότι δεν θα υπήρξε δραστηριότητα λόγω του εορτασμού του Σαββάτου, με Ισραηλινούς στρατηγοί να φεύγυν από το αρχηγείο, και να επιστρέφουν μεταμφιεσμένοι, αποκάλυψε ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας.

«Δημιουργήσαμε φωτογραφίες και πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι το προσωπικό των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και η ανώτερη διοίκηση επέστρεφαν στα σπίτια τους για το δείπνο του Σαββάτου», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, σύμφωνα με το BBC .

Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι η πρόσκρουση του πυραύλου ήταν τόσο ισχυρή που συντρίμμια βρέθηκαν στο δυτικό Ιράκ.

Ισραηλινά αεροσκάφη F-15 και άλλα αεροσκάφη αναπτύχθηκαν γύρω στις 7:30 π.μ. ώρα Ιράν, με το αεροσκάφος να εξαπολύει 30 πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων των Blue Sparrows, στην καρδιά του κτιρίου του Αγιατολάχ περίπου δύο ώρες αργότερα.

Η ικανότητα των πυραύλων να εξέρχονται και να επανεισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης καθιστά σχεδόν αδύνατη την αναχαίτισή τους, επιτρέποντας στις βόμβες να καθαρίσουν τα αμυντικά συστήματα του Ιράν.

Στη συνέχεια, ισραηλινά μαχητικά εξαπέλυσαν μια ομοβροντία 30 πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων υπερσύγχρονων Blue Sparrows, οι οποίοι ταξιδεύουν μέχρι την άκρη του διαστήματος πριν χτυπήσουν τους στόχους τους.

Ενώ οι επιδρομές είχαν αρχικά προγραμματιστεί για τη νύχτα, το πρόγραμμα μετατοπίστηκε για να εκμεταλλευτεί μια συνάντηση των κορυφαίων αξιωματούχων του Ιράν το Σάββατο το πρωί, δήλωσαν στους New York Times άτομα που γνωρίζουν την επιχείρηση .

Πώς λειτουργεί ο πύραυλος Blue Sparrow

Τα Blue Sparrows συνήθως εκτοξεύονται από μαχητικά αεροσκάφη, με τους πυραύλους ενίσχυσης να τα μεταφέρουν στο διάστημα, έτσι ώστε οι βόμβες να μπορούν να αιωρούνται πάνω από τον επιδιωκόμενο στόχο τους.

Το Blue Sparrow σχεδιάστηκε αρχικά για να αποφεύγει τα συστήματα αεράμυνας λόγω της υψηλής ταχύτητάς του, με το Ισραήλ να πιστεύεται ότι τα χρησιμοποίησε κατά την επίθεση του 2024 στο Ιράν.

Τα Blue Sparrows, τα οποία παράγονται στο Ισραήλ, έχουν εμβέλεια σχεδόν 2.000 χλμ, ζυγίζουν περίπου 1,9 τόνους

Η σειρά πυραύλων Sparrow, η οποία περιλαμβάνει επίσης τις παραλλαγές Black και Silver, είναι εμπνευσμένη από τους πυραύλους Scud της ΕΣΣΔ, καθώς και από τους ιρανικούς πυραύλους Shahab-3.

