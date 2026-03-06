Ο Νετανάχιου αποφάσισε να τελειώσει το καθεστώς του Αλί Χαμενεΐ τον Νοέμβριο - Αποκαλύψεις Κατζ

Σε αποκαλύψεις σχετικά με το τι προηγήθηκε της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης «Βρυχηθμός Λιονταριού» και τη διαδρομή των αποφάσεων που ελήφθησαν πριν το δολοφονικό χτύπημα στην ιρανική ηγεσία και την εξόντωση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προχώρησε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό κανάλι N12 TV, ο Ισραήλ Κατζ περιέγραψε λεπτομερώς το κύριο σχέδιο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το οποίο αργότερα τροποποιήθηκε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την περσική χώρα.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ κάνει δηλώσεις μαζί με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα, Ελλάδα, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 AP/Thanassis Stavrakis

Όπως είπε, το Ισραήλ αποφάσισε τον Νοέμβριο του 2025 να εξοντώσει τον ανώτατο ηγέτη του ιρανικού καθεστώτος, Αλί Χαμενεΐ , και σχεδίασε να εκτελέσει την Επιχείρηση «Roaring Lion» γύρω στα μέσα του τρέχοντος έτους.

«Ήταν ήδη Νοέμβριος όταν καθίσαμε με τον Πρωθυπουργό (Μπεντζαμίν Νετανιάχου) σε ένα πολύ μικρό φόρουμ. Ο Πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο την απομάκρυνση του καθεστώτος Χαμενεΐ τον Νοέμβριο», εξήγησε ο Ισραηλινός αξιωματούχος σχετικά με τις πρώτες συναντήσεις πέρυσι.

«Μετά από διαβούλευση με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις και τη Μοσάντ , ο τελικός στόχος τέθηκε για τα μέσα του τρέχοντος έτους, δηλαδή τον Μάιο ή τον Ιούνιο. Διότι αυτό ήταν το συμπέρασμα με βάση τις αναλύσεις και τα αποτελέσματα του «Am Kelavi». Πετύχαμε εκπληκτικά αποτελέσματα. Αποτρέψαμε το πυρηνικό πρόγραμμα και το πυραυλικό πρόγραμμα, αλλά έπρεπε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αποκαθιστούσαν αυτές τις δυνατότητες », εξήγησε, αναφερόμενος στην πρόσφατη επίθεση.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το σχέδιο στη συνέχεια κοινοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον και μεταφέρθηκε στον Ιανουάριο μετά το ξέσπασμα των διαμαρτυριών στο Ιράν, όταν το Ισραήλ φοβόταν ότι οι Ιρανοί κληρικοί ηγέτες θα μπορούσαν να εξαπολύσουν επίθεση εναντίον του Ισραήλ και των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων στη Μέση Ανατολή. «Είχαν οργανωμένα σχέδια, τα οποία παρακολουθούσαμε και γνωρίζαμε. Έγινε σαφές ότι ήταν απαραίτητο να προχωρήσουμε με την επιχείρηση» είπε ο Κατζ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ συναντήθηκαν στις 29 Δεκεμβρίου στη Φλόριντα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι υπήρξε ένας συνδυασμός παραγόντων που οδήγησε σε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση, την οποία «βλέπουμε πλέον κάθε μέρα»: «Ισραηλινά και αμερικανικά αεροπλάνα, το καθένα από τη δική του κατεύθυνση, επιχειρούν πάνω από την Τεχεράνη, στον ιρανικό εναέριο χώρο».

Τέλος, ο Κατζ τόνισε ότι ο στόχος του Ισραήλ είναι «να εμποδίσει το Ιράν να ανακτήσει την ικανότητα να επαναλάβει το πυρηνικό του πρόγραμμα, να το εμποδίσει να παράγει μαζικά βαλλιστικούς πυραύλους και να δημιουργήσει τις συνθήκες για τον ιρανικό λαό να ανατρέψει αυτό το καθεστώς».

«Η ελευθερία δράσης είναι μια πρόκληση, αλλά απόλυτη», δήλωσε.

