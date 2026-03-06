Ο Νετανάχιου αποφάσισε να τελειώσει το καθεστώς του Αλί Χαμενεΐ τον Νοέμβριο - Αποκαλύψεις Κατζ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες για την απόφαση της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν

Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Νετανάχιου αποφάσισε να τελειώσει το καθεστώς του Αλί Χαμενεΐ τον Νοέμβριο - Αποκαλύψεις Κατζ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε αποκαλύψεις σχετικά με το τι προηγήθηκε της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης «Βρυχηθμός Λιονταριού» και τη διαδρομή των αποφάσεων που ελήφθησαν πριν το δολοφονικό χτύπημα στην ιρανική ηγεσία και την εξόντωση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προχώρησε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό κανάλι N12 TV, ο Ισραήλ Κατζ περιέγραψε λεπτομερώς το κύριο σχέδιο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το οποίο αργότερα τροποποιήθηκε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την περσική χώρα.

Greece Israel

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ κάνει δηλώσεις μαζί με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα, Ελλάδα, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

AP/Thanassis Stavrakis

Όπως είπε, το Ισραήλ αποφάσισε τον Νοέμβριο του 2025 να εξοντώσει τον ανώτατο ηγέτη του ιρανικού καθεστώτος, Αλί Χαμενεΐ , και σχεδίασε να εκτελέσει την Επιχείρηση «Roaring Lion» γύρω στα μέσα του τρέχοντος έτους.

«Ήταν ήδη Νοέμβριος όταν καθίσαμε με τον Πρωθυπουργό (Μπεντζαμίν Νετανιάχου) σε ένα πολύ μικρό φόρουμ. Ο Πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο την απομάκρυνση του καθεστώτος Χαμενεΐ τον Νοέμβριο», εξήγησε ο Ισραηλινός αξιωματούχος σχετικά με τις πρώτες συναντήσεις πέρυσι.

«Μετά από διαβούλευση με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις και τη Μοσάντ , ο τελικός στόχος τέθηκε για τα μέσα του τρέχοντος έτους, δηλαδή τον Μάιο ή τον Ιούνιο. Διότι αυτό ήταν το συμπέρασμα με βάση τις αναλύσεις και τα αποτελέσματα του «Am Kelavi». Πετύχαμε εκπληκτικά αποτελέσματα. Αποτρέψαμε το πυρηνικό πρόγραμμα και το πυραυλικό πρόγραμμα, αλλά έπρεπε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αποκαθιστούσαν αυτές τις δυνατότητες », εξήγησε, αναφερόμενος στην πρόσφατη επίθεση.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το σχέδιο στη συνέχεια κοινοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον και μεταφέρθηκε στον Ιανουάριο μετά το ξέσπασμα των διαμαρτυριών στο Ιράν, όταν το Ισραήλ φοβόταν ότι οι Ιρανοί κληρικοί ηγέτες θα μπορούσαν να εξαπολύσουν επίθεση εναντίον του Ισραήλ και των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων στη Μέση Ανατολή. «Είχαν οργανωμένα σχέδια, τα οποία παρακολουθούσαμε και γνωρίζαμε. Έγινε σαφές ότι ήταν απαραίτητο να προχωρήσουμε με την επιχείρηση» είπε ο Κατζ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ συναντήθηκαν στις 29 Δεκεμβρίου στη Φλόριντα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι υπήρξε ένας συνδυασμός παραγόντων που οδήγησε σε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση, την οποία «βλέπουμε πλέον κάθε μέρα»: «Ισραηλινά και αμερικανικά αεροπλάνα, το καθένα από τη δική του κατεύθυνση, επιχειρούν πάνω από την Τεχεράνη, στον ιρανικό εναέριο χώρο».

Τέλος, ο Κατζ τόνισε ότι ο στόχος του Ισραήλ είναι «να εμποδίσει το Ιράν να ανακτήσει την ικανότητα να επαναλάβει το πυρηνικό του πρόγραμμα, να το εμποδίσει να παράγει μαζικά βαλλιστικούς πυραύλους και να δημιουργήσει τις συνθήκες για τον ιρανικό λαό να ανατρέψει αυτό το καθεστώς».

«Η ελευθερία δράσης είναι μια πρόκληση, αλλά απόλυτη», δήλωσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ για θάνατο Δημήτρη Τσιγκούνη: Αποχαιρετούμε με θλίψη και σεβασμό ένα ιστορικό στέλεχος

12:13ΕΛΛΑΔΑ

COSMOTE TELEKOM και Vodafone συνεργάζονται για την πρόληψη απάτης και την ψηφιακή ασφάλεια των πελατών τους

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στο «Ελ.Βενιζέλος»: Άνδρες τσακώθηκαν στην «ουρά» συναλλάγματος (βίντεο)

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Sabah σε Δένδια: «Παίζεις με τη φωτιά Νίκο» - Ενόχληση στον τουρκικό Τύπο για τους Patriot στη Κάρπαθο

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Al Jazeera: Ο επόμενος ηγέτης του Ιράν ίσως έχει ήδη επιλεγεί αλλά δεν έχει ανακoινωθεί - «Λογικό πρωτόκολλο ασφαλείας»

12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Αποστέλλεται πυροβολαρχία Patriot, ζεύγος F-16 στη βόρεια Ελλάδα για κάλυψη της Βουλγαρίας

11:59ΠΟΛΤΟΣ

Τραμπ και Νετανιάχου επιλέγουν τον νέο ηγέτη του Ιράν - Ανάλυση Newsbomb

11:57WHAT THE FACT

«Εξορκισμοί AI»: Σατανιστές πειραματίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη

11:49LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μυθοπλασία παίζει μπάλα στη βραδινή ζώνη-Ποιες σειρές έπιασαν κορυφή

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Παγιδευμένοι στα Στενά του Ορμούζ: 20 χιλιάδες ναυτικοί και 200 δεξαμενόπλοια - «Είμαστε αβοήθητοι, ελπίζουμε να μην μας χτυπήσει τίποτα»

11:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κερατσίνι: Δύο άγνωστοι εισέβαλαν σε φούρνο και έκλεψαν... γαλακτομπούρεκo (βίντεο)

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η Ελλάδα θα βοηθήσει στην αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανάχιου αποφάσισε να τελειώσει το καθεστώς του Αλί Χαμενεΐ τον Νοέμβριο - Αποκαλύψεις Κατζ

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Τελ Αβίβ: Η στιγμή της αναχαίτισης των ιρανικών πυραύλων

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Sports Party* με το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: «Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων»

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης: «Εάν ήταν εφικτό η Κύπρος θα υπέβαλε άμεσα αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ»

10:51WHAT THE FACT

Μυστήριο 150 ετών λύθηκε αλλά 500 εκατ. δολάρια παραμένουν παγιδευμένα κάτω από το νερό

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Foton Tunland G7: Το νέο pick-up που ενισχύει το Λιμενικό Καρύστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Αποστέλλεται πυροβολαρχία Patriot, ζεύγος F-16 στη βόρεια Ελλάδα για κάλυψη της Βουλγαρίας

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog - Χάος στη Μέση Ανατολή: Σειρήνες ξανά στην Κύπρο - Στην «επόμενη φάση» η επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ - Υπό πίεση το Ιράν

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο ήρωας του Κουβέιτ που έκανε ζημιά 300 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς κατέρριψε 3 αμερικανικά F-15

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η Ελλάδα θα βοηθήσει στην αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη οδηγία της Σουηδίας στους πολίτες της: «Κρατήστε μετρητά στα σπίτια σας»

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Οι Αρχές εξετάζουν τα σενάρια για το πώς βρέθηκε στο κενό ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Η συγκλονιστική απολογία του17χρονου - «Με έλεγε μπάσταρδε, π…..ς γιε, κοπρίτη...»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

10:51WHAT THE FACT

Μυστήριο 150 ετών λύθηκε αλλά 500 εκατ. δολάρια παραμένουν παγιδευμένα κάτω από το νερό

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σπουδαίο ντέρμπι στο ΣΕΦ για την EuroLeague - Η ώρα και το κανάλι

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλη διαφορά ατμοσφαιρικής πίεσης αλλάζει το σκηνικό - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: «Σήμερα σε χτυπάει, αύριο θα γίνει κάτι χειρότερο, σκέψου τον εαυτό σου» - Το προφητικό μήνυμα στη Νεκταρία πριν τη δολοφονία

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν: «Παραδοθείτε ή θα πεθάνετε όλοι»

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Η ευρωπαϊκή «ασπίδα» γύρω από την Κύπρο – 5 φρεγάτες, ένα αντιτορπιλικό και μαχητικά F-16V Viper

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Η «πολύ όμορφη» serial killer ρωτούσε το ChatGPT για τις θανατηφόρες δόσεις - Ο φίλος «πειραματόζωο»

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ