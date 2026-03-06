Στενά του Ορμούζ: Αναφορές για πλοίο που χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα»

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) αναφέρει ότι μια «τρίτη πηγή» ανέφερε ότι ένα σκάφος χτυπήθηκε από βλήματα στα Στενά του Ορμούζ.

Το UKMTO αναφέρει ότι έλαβε σήμερα αναφορά για περιστατικό έξι ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν, λέγοντας: «Μια τρίτη πηγή ανέφερε ότι ένα ρυμουλκό χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα Στενά του Ορμούζ».

«Συμβουλεύονται τα πλοία να διέρχονται με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στο UKMTO», πρόσθεσε.

