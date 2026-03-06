Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Διάσειση ο Φαρίντ, τέλος το ματς για τον Αμερικανό

Απρόοπτο με τον Κένεθ Φαρίντ για τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ. Ο Αμερικανός σέντερ έχει υποστεί διάσειση και πήγε αμέσως στο ιατρείο του σταδίου. Τέθηκε αυτόματα εκτός αγώνας, σε ένα ακόμη πρόβλημα για τους «πράσινους».

Ο έμπειρος σέντερ ζαλίζεται αρκετά. Στην περίπτωση που δεν αισθανθεί καλύτερα, θα διακομιστεί στο νοσοκομείο.