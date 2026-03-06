Τροχαίο στο Λουτράκι: Νεκρός 20χρονος οδηγός μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών
Ο 20χρονος οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο συνομήλικος συνεπιβάτης του τραυματίστηκε
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο Λουτράκι, όταν δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.
Σύμφωνα με το loutrakiblog, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά στο στήθος ο οδηγός του ενός δικύκλου.
Ο 20χρονος οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο συνομήλικος συνεπιβάτης του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκε και η 60χρονη οδηγός του δεύτερου δικύκλου, η οποία επίσης τραυματίστηκε από τη σύγκρουση.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Αστυνομία.
