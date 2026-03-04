Κρήτη: Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο - Εγκλωβισμένο ένα άτομο - Φωτογραφίες

Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Τετάρτης στο Ηράκλειο της Κρήτης στο Χουδέτσι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, στο σημείο έσπευσαν ΕΚΑΒ, Αστυνομία και Πυροσβεστική, ενώ πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου, το οποίο είχε εγκλωβιστεί εντός του οχήματος που είχε ανατραπεί. Η πυροσβεστική έχει σπεύσει στο σημείο με τρία οχήματα, δύο από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ηρακλείου και ένα από την ΕΜΑΚ.

Από το τροχαίο ατύχημα έχουν τραυματιστεί ελαφρά δύο άτομα, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε το ατύχημα, διερευνώνται.

