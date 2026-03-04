Κρήτη: Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο - Εγκλωβισμένο ένα άτομο - Φωτογραφίες
Από το τροχαίο έχουν τραυματιστεί ελαφρά δύο άτομα
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Τετάρτης στο Ηράκλειο της Κρήτης στο Χουδέτσι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, στο σημείο έσπευσαν ΕΚΑΒ, Αστυνομία και Πυροσβεστική, ενώ πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου, το οποίο είχε εγκλωβιστεί εντός του οχήματος που είχε ανατραπεί. Η πυροσβεστική έχει σπεύσει στο σημείο με τρία οχήματα, δύο από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ηρακλείου και ένα από την ΕΜΑΚ.
Από το τροχαίο ατύχημα έχουν τραυματιστεί ελαφρά δύο άτομα, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε το ατύχημα, διερευνώνται.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:15 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ: Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ
17:08 ∙ LIFESTYLE
Στον «αέρα» η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ 2026, λόγω πολέμου
16:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συνεχίζεται αύριο Πέμπτη 5 Μαρτίου η δίκη της Χρυσής Αυγής
16:36 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός: Η μεγάλη επιστροφή - Προπονήθηκε ο Ματίας Λεσόρ!
16:15 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μητσοτάκης από το Αρσάκειο: Εμπιστευόμαστε την ελληνική Δικαιοσύνη
09:39 ∙ ΕΘΝΙΚΑ
Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες
13:17 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Απόλυτη δικαίωση Παναθηναϊκού: Έκπτωτος και επίσημα ο Λεπενιώτης
11:03 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ