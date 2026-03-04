Ιωάννινα: Εντοπίστηκε υπόγεια «λίμνη» στο σημείο που έγινε καθίζηση οδοστρώματος

Μεγάλη καθίζηση οδοστρώματος σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου στα Ιωάννινα έξω από το συγκρότημα του Πολυκλαδικού που στεγάζονται ΕΠΑΛ και ένα ΓΕΛ, στην οδό Βελισσαρίου, με αποτέλεσμα ένα όχημα καθαριότητας του Δήμου να βρεθεί στο... κενό.

Από το συμβάν δεν σημειώθηκε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών, όταν μια σύγχρονη μικρή σκούπα του εργοταξίου βρέθηκε στο κενό, καθώς σημειώθηκε καθίζηση οδοστρώματος, όπως αναφέρει το epiruspost.gr.

Τα αίτια της καθίζησης δεν έχουν ακόμη διασαφηνιστεί πλήρως, ωστόσο έρευνες που διεξάγονται από το πρωί στο σημείο έχουν «ρίξει φως», στο τι πιθανώς να προκάλεσε την υποχώρηση του δρόμου, με αποτέλεσμα το όχημα καθαριότητας του Δήμου να βρεθεί στο κενό.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, epiruspost.gr στην τεράστια τρύπα που δημιουργήθηκε από την καθίζηση εντοπίστηκε τεράστια ποσότητα λιμναζόντων υδάτων.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα λιμνάζοντα ύδατα να προέρχονται από παλαιότερες διαρροές αγωγών ύδρευσης ή αποχέτευσης, ενώ πληροφορίες του epiruspost.gr αναφέρουν πως ότι στην ευρύτερη περιοχή είχαν σημειωθεί ανάλογα προβλήματα στο παρελθόν, χωρίς να είναι βέβαιο αν είχαν αποκατασταθεί πλήρως.

Το γεγονός πως το σημείο που πραγματοποιήθηκε η καθίζηση του οδοστρώματος βρίσκεται δίπλα από σχολικά συγκροτήματα αλλά και σε μικρή απόσταση από σπίτια, έχει προκαλέσει αναβρασμό και αναστάτωση στους κατοίκους.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Ιωαννιτών αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα έρευνα για τα ακριβή αίτια, προκειμένου να διαπιστωθεί η στατικότητα του εδάφους και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση.

Διαβάστε επίσης