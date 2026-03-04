Εξουδετερώθηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι που κατευθύνονταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (MSB) ανακοίνωσε ότι βαλλιστικός πύραυλος, εκτοξεύτηκε από το Ιράν και διέσχισε τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας πριν κατευθυνθεί προς την Τουρκία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, ο εν λόγω βαλλιστικός πύραυλος καταστράφηκε στον αέρα από τα συστήματα αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ πριν προλάβει να φτάσει στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Κατά τις ίδιες πηγές, το θραύσμα του πυραύλου που έπεσε στην περιοχή Ντόρτιολ της επαρχίας Χατάι αναγνωρίστηκε ως πυρομαχικό αεροπορικής άμυνας που αναχαίτισε την απειλή στον αέρα. Δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί στο περιστατικό.

«Η αποφασιστικότητά μας και η ικανότητά μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Ενώ η Τουρκία βρίσκεται στο πλευρό της περιφερειακής σταθερότητας και ειρήνης, είναι ικανή να διασφαλίσει την ασφάλεια του εδάφους της και των πολιτών της, ανεξάρτητα από το ποιος ή από πού προέρχεται η απειλή.

Όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση του εδάφους και του εναέριου χώρου μας θα ληφθούν αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό. Υπενθυμίζουμε σε όλα τα μέρη ότι διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες κατά της χώρας μας.

Προειδοποιούμε όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω εξάπλωση της σύγκρουσης στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, θα συνεχίσουμε να διαβουλευόμαστε με το ΝΑΤΟ και τους άλλους συμμάχους μας» αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

