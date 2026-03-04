Κλέαρχος Μαρουσάκης: Μικροδιαταραχή αλλάζει για λίγο τον καιρό - Πότε επιστρέφουμε στην... άνοιξη

Η άνοιξη επιβεβαιώνει σταδιακά την παρουσία της στον καιρό της χώρας, με θερμοκρασίες που ξεκινούν χαμηλά το πρωί και φτάνουν σε πιο υψηλά επίπεδα τις μεσημεριανές ώρες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, το διάστημα αυτό χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια αλλά και τοπικές συννεφιές, ενώ οι άνεμοι ενισχύονται σημαντικά, ειδικά στο Αιγαίο.

Η σημερινή μέρα θα κυλήσει με έντονη ηλιακή ακτινοβολία σε πολλές περιοχές, παρόλο που θα παρατηρούνται αραιές νεφώσεις κατά τόπους, ιδιαίτερα στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Στα βόρεια τμήματα υπάρχει μικρή πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι πρωινές θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές, όμως θα φτάσουμε σε μέγιστες τιμές κοντά στους 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 14 και 16 βαθμών.

Μια μικροδιαταραχή θα επηρεάσει το βόρειο και ανατολικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας αστάθεια και τοπικές βροχές σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Εύβοια, οι Σποράδες, η Μακεδονία και η Θράκη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ο καιρός θα παρουσιάσει εναλλαγές μεταξύ συννεφιάς και ηλιοφάνειας, χωρίς σημαντικά φαινόμενα.

Από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα αναμένεται σημαντική ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, με ριπές που θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ, κυρίως από το ύψος της Λήμνου και προς τα νότια, καθώς και στα βορειοανατολικά. Η εισροή ψυχρής αέριας μάζας θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας, με κρύο κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, χωρίς όμως να σημειώνεται ιδιαίτερα ψυχρό κύμα.

Στην Αττική, η μέρα θα είναι ανοιξιάτικη με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και πιο πυκνές νεφώσεις, ενώ ο βοριάς θα φτάνει τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 18 βαθμούς Κελσίου, με κρύο το πρωί και το βράδυ. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών στα βόρεια προάστια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 17 βαθμούς.

Η εβδομάδα κλείνει με σταδιακή ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, φέρνοντας πιο δροσερές και ασταθείς συνθήκες στα βόρεια και ανατολικά. Οι μεταβολές αυτές είναι τυπικές για την εποχή, καθώς η χώρα μας εισέρχεται σε πιο ανοιξιάτικο καιρικό μοτίβο, με εναλλαγές θερμοκρασίας και τοπικές βροχές.