Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο Βασίλης Δανιήλ

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής ομάδας υπήρξε μια εμβληματική μορφή του αθλήματος, με πολυετή και ουσιαστική προσφορά στην ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Βασίλης Δανιήλ δεν ήταν απλώς ένας προπονητής με σημαντικές επιτυχίες στο ενεργητικό του, αλλά ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στο ποδόσφαιρο, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του τόσο στους συλλόγους που υπηρέτησε όσο και στο ελληνικό φίλαθλο κοινό.

Η κηδεία του, θα τελεστεί την Τετάρτη (04/03) στις 16:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στην Καβάλα, την πόλη όπου γεννήθηκε και έκανε τα πρώτα του βήματα.

Γεννημένος στην Καβάλα στις 3 Αυγούστου 1938, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τον Ηρακλή Καβάλας. Αγωνίστηκε μέχρι το 1964, όταν ένας σοβαρός τραυματισμός τον οδήγησε σε πρόωρη αποχώρηση από την ενεργό δράση. Με τη φανέλα του Ηρακλή συμμετείχε στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Ανατολικής Μακεδονίας και αργότερα στο νεοσύστατο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής τη σεζόν 1962-63, πριν ολοκληρώσει την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής.

Η παρακαταθήκη του στο ελληνικό ποδόσφαιρο παραμένει βαριά, καθώς υπηρέτησε το άθλημα με ήθος, αφοσίωση και βαθιά γνώση.