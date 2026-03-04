Πληροφορίες για τηλεφώνημα Μητσοτάκη - Ερντογάν ακόμη και σήμερα για την κρίση στο Ιράν

Snapshot Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στον τομέα της ενέργειας και του τουρισμού για την αντιμετώπιση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Έχουν ληφθεί μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και των ελληνόκτητων πλοίων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής φρεγατών, F16 και συστοιχίας Patriot.

Ο πρωθυπουργός έχει αναλάβει πρωτοβουλίες επικοινωνίας με ηγέτες της ΕΕ και της Μέσης Ανατολής για την διαχείριση της κρίσης.

Η κυβέρνηση εξετάζει σενάρια ενίσχυσης συγκεκριμένων κλάδων για να μετριάσει τις οικονομικές επιπτώσεις, ιδίως σε περίπτωση παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης.

Η κατάσταση υπογραμμίζει την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και ισχυρής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων. Snapshot powered by AI

Με ψυχραιμία αντιμετωπίζει η Αθήνα την κατάσταση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και των ελληνόκτητων πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή αλλά και τη θωράκιση της ελληνικής οικονομίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε όταν αυτό καταστεί δυνατό να πραγματοποιηθεί η επιστροφή των Ελλήνων που το επιθυμούν στην πατρίδα ενώ μέχρι τότε έχουν δοθεί σαφείς εντολές στις κατά τόπους Πρεσβείες μας να προσφέρουν κάθε συνδρομή που θα ζητηθεί.

Στα θέματα της ασφάλειας η αποστολή των δύο φρεγατών και των F16 στην Κύπρο και η εγκατάσταση της συστοιχίας των Patriots στην Κάρπαθο, πέραν του συμβολισμού, στέλνει και ένα σαφές μήνυμα πως η χώρα μας έχει και τις επιχειρησιακές δυνατότητες να απαντήσει σε πιθανή απειλή. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από πιθανή επίθεση κατά της χώρας μας, επισημαίνουν όμως πως η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κινητοποιήθηκε τόσο άμεσα δείχνοντας τα αντανακλαστικά της. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλία και έχει επικοινωνήσει με πολλούς ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Μέσης Ανατολής ενώ πληροφορίες θέλουν να υπάρξει σήμερα και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Αυτό που πάντως ανησυχεί την κυβέρνηση είναι οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν αν η κρίση στην περιοχή κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν και ξεκαθαρίζουν πως η ελληνική οικονομία είναι τα τελευταία χρόνια θωρακισμένη κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να γνωρίζει τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν σε πολλούς τομείς όπως είναι η ενέργεια αλλά και ο τουρισμός. Την ώρα που η ελληνική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων στην αγορά κανείς δεν θέλει να σκέφτεται τι θα γίνει και που θα φτάσουν τα πράγματα σε περίπτωση που οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, που ήδη άρχισαν να καταγράφονται, συνεχιστούν.

Την ίδια ώρα, μεγάλο πονοκέφαλο προκαλεί η ένταση στη Μέση Ανατολή και στους ανθρώπους του τουρισμού καθώς έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και οι πρώτες ακυρώσεις κυρίως σε αυτή τη φάση από Ισραηλινούς που είχαν επιλέξει την Ελλάδα για τις διακοπές τους. Παράγοντες της συγκεκριμένης αγοράς εκφράζουν την ανησυχία τους καθώς ένας από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας μπορεί να πληγεί σε μεγάλο βαθμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη έχει δώσει εντολή να εξεταστούν διάφορα σενάρια ενίσχυσης συγκεκριμένων κλάδων και όχι μόνο, με στόχο να μετριαστούν οι συνέπειες του πολέμου. Συνεργάτες του μιλώντας στο Newsbomb επισημαίνουν πως σε περίπτωση μεγάλης ενεργειακής κρίσης οι πολίτες δεν θα αφεθούν στην τύχη τους υπενθυμίζοντας πως σε όλες τις μεγάλες κρίσεις τις οποίες έχει περάσει η χώρα τα τελευταία χρόνια όπως η πανδημία η κυβέρνηση στάθηκε δίπλα στην κοινωνία.

Σε κάθε περίπτωση όλη αυτή η κατάσταση, σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, επιβεβαιώνει την ανάγκη να υπάρχει στη χώρα πολιτική σταθερότητα με μια ισχυρή κυβέρνηση που θα μπορεί να διαχειριστεί τα σημαντικά προβλήματα και αυτό θα είναι , όπως έχουμε πει πολλές φορές και το διακύβευμα των εκλογών που θα πραγματοποιηθούν πιθανότατα σε ένα χρόνο.

Διαβάστε επίσης