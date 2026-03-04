«Η ευκαιρία του» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (04/03).
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο «Απ. Νικολαΐδης» της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για την εξ αναβολής 1η αγωνιστική της Super League και το ματς αποτελεί την «Ευκαιρία του» για την είσοδο στην 4άδα.
Παράλληλα, αγωνιστική υποχρέωση έχει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει με την Κηφισιά στη Νίκαια «Για "διπλό" και κορυφή», αφού με «τρίποντο» θα βρεθεί στην πρώτη θέση, με… συγκάτοικους τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ.
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
