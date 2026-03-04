Σάντσεθ προς Τραμπ: «Η θέση της Ισπανίας είναι όχι στον πόλεμο»

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες αντεπιτέθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ μετά τα καυστικά σχόλια που έκανε για τη θέση της Ισπανίας ότι οι κοινές στρατιωτικές βάσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις στο Ιράν.

«Η θέση της κυβέρνησης της Ισπανίας μπορεί να συνοψιστεί σε τέσσερις λέξεις: όχι στον πόλεμο [no a la guerra]», δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, μια ημέρα αφότου ο Τραμπ απείλησε να διακόψει κάθε εμπόριο με την Ισπανία.

«Δεν θα είμαστε συνένοχοι σε κάτι που είναι επιβλαβές για τον κόσμο και αντίθετο με τις αξίες και τα συμφέροντά μας, απλώς από φόβο αντιποίνων».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε χθες κατά της Ισπανίας, λέγοντας ότι η Μαδρίτη ήταν «μη συνεργάσιμη» και ενήργησε σαν «τρομερός» σύμμαχος, και απείλησε ότι οι ΗΠΑ «θα διακόψουν κάθε εμπόριο» με τη χώρα.