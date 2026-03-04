Κύπρος: Επέστρεψε στην Αθήνα η πτήση προς Λάρνακα - Εντοπίστηκε αντικείμενο στον Λίβανο

Έκλεισε νωρίς το πρωί της Τετάρτης ο ενάεριος χώρος στη Λάρνακα, «λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας». Στον εναέριο χώρο του Λιβάνου εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο, για την αναγνώριση του οποίου, σηκώθηκαν τα ελληνικά F-16 τα οποία όμως δεν εντόπισαν κάτι ανησυχητικό.

Η στιγμή της απογείωσης των ελληνικών F-16:

Επιστρέφει στην Αθήνα η πρωινή πτήση από την Ελλάδα.

Ακούστε την ενημέρωση του πιλότου, όπως την κατέγραψε ο φωτορεπόρτερ του Newsbomb, Χάρης Γκίκας:

Πρόκειται για την πρωινή πτήση (902) της Aegean προς Λάρνακα. Το αεροσκάφος βρισκόταν σε διαδικασία προσγείωσης, όταν αρχικά ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει καθυστέρηση.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι η πτήση επιστρέφει στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε drone στον εναέριο χώρο του Λιβάνου και προκειμένου να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος, έκλεισε ο εναέριος χώρος της Κύπρου και η πτήση από την Αθήνα πήρε εντολή να επιστρέψει στην Ελλάδα. Όπως γράφει στο Χ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης: «Εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού. Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Κύπρος: Δεν έκλεισε ο εναέριος χώρος για το «ύποπτο αντικείμενο»

Δεν έκλεισε ο εναέριος χώρος της Κύπρου, εξαιτίας του «ύποπτου αντικειμένου» που εντοπίστηκε νωρίτερα στον Λίβανο, όπως διευκρινίζει η κυπριακή κυβέρνηση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης διευκρίνισε ότι ήταν απόφαση του πιλότου να μην περιμένει στον αέρα και να επιστρέψει στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Χ, γράφει: «Διευκρινίζεται ότι ο εναέριος χώρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έκλεισε σε καμία στιγμή. Στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών ζητήθηκε από δύο πτήσεις να παραμείνουν για σύντομο χρονικό διάστημα σε αναμονή, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος επιχειρησιακός χώρος.

Ο κυβερνήτης της μιας εκ των δύο πτήσεων επέλεξε να επιστρέψει στην Αθήνα, ενώ η δεύτερη πτήση προσγειώθηκε κανονικά λίγο αργότερα. Ο εναέριος χώρος συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά».

