Live: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή για την επιστολική ψήφο και τις εξελίξεις στο Ιράν

Από το βήμα της Βουλής, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί στην ολομέλεια για την επιστολική ψήφο και τις εξελίξεις στο Ιράν.

«Πριν μιλήσω για νομοσχέδιο επιτρέψτε μου μία αναφορά στα όσα δραματικά εξελίσσονται στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή. Γεγονότα μεγάλης έντασης, με μεγάλες οικονομικές συνέπειες, που είναι απροσδιόριστες.

Σε αυτό το εξαιρετικά σύνθετο τοπίο η θέση μας είναι σαφής, υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση και την επιστροφή στο δρόμο της διπλωματίας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Επίσης η επόμενη μέρα στο Ιράν θα πρέπει να εγγυάται ελευθερία κι αυτοδιάθεση αυτού του λαού που καταπιέζεται εδώ και δεκαετίες, παράλληλα με απόλυτο έλεγχο του πυρηνικού και βαλλιστικού του προγράμματος ώστε να πάψει να αποτελεί απειλή για την περιφερειακή ειρήνη.

Επαναπατρισμός όσων το επιθυμούν υπό την αιγίδα του κράτους

Στο ΥΠΕΞ ενεργοποιήθηκε μονάδα διαχείρισης κρίσεως, εγκαταστάθηκαν πολλαπλές πλατφόρμες επικοινωνίας, πλατφόρμες για δηλώσεις επαναπατρισμού.

Υπάρχει ειδικό σχέδιο μόλις ανοίξουν οι εναέριοι χώροι για ομαδική επιστροφή όσων το επιθυμούν με ευθύνη της πολιτείας. Υπάρχουν ήδη εξιδεικευμένοι επαναπατρισμοί, όπως της ομάδας Άρη.

Θέλω να ζητήσω από τους συμπολίτες μας που είναι εγκλωβισμένοι, να δείξουν υπομονή και κατανόηση και να γνωρίζουν ότι η πολιτεία θα μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους.

Η αποστολή μας είναι αμυντική και ειρηνική

Η Κύπρος δυστυχώς βρίσκεται πολύ ποιο κοντά στο πεδίο απ' ό,τι εμείς. Η Ελλάδα έστειλε το καμάρι του ελληνικού στόλου, τη φρεγάτα Κίμων, τη φρεγάτα ψαρά και 2 ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών.

Η Ελλάδα είναι παρούσα όπου την καλεί το εθνικό καθήκον και θέτει τις αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις της στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού.

Η αποστολή μας είναι αμυντική και ειρηνική. Με βάση τόσο τη διμερή όσο και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για να αποτραπούν ενέργειες εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου».

Στο παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε live την ομιλία του πρωθυπουργού στη συζήτηση για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού - Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές».