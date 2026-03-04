CNN: Δημοσιογράφος σε ζωντανή μετάδοση από το Τελ Αβίβ τρέχει να καλυφθεί όταν ακούει σειρήνες

Σε ζωντανή σύνδεση βρισκόταν η δημοσιογράφος του CNN, Έριν Μπάρνετ όταν είδε αντιαεροπορικά πυρά στον ουρανό του Τελ Αβίβ.

Εκείνη την ώρα βρισκόταν σε μπαλκόνι μαζί με καλεσμένο και εξήγησε ότι η κάμερα δεν θα γυρίσει να δείξει τα αντιαεροπορικά πυρά γιατί το Ισραήλ απαγορεύει για λόγους ασφαλείας να γίνονται γνωστές οι κατευθύνσεις από τις οποίες αναχαιτίζει πυραύλους.

Στη συνέχεια η δημοσιογράφος και ο καλεσμένος της ακούν τις σειρήνες που καλούν τους πολίτες να μπουν σε καταφύγια και να προστατευθούν. Τότε βγάζουν τα μικρόφωνα και προχωρούν προς τη σκάλα στο εσωτερικό του κτιρίου προκειμένου να είναι ασφαλείς.

Η δημοσιογράφος εξηγεί στο βίντεο καθώς συνεχίζει την μετάδοση από την σκάλα ότι αυτή είναι η πλέον η καθημερινότητα στο Ισραήλ. «Απλώς δεν ξέρεις πότε θα έρθει (σ.σ. ο συναγερμός για πυραύλους)», είπε η Έριν Μπάρνετ.

https://www.instagram.com/reel/DVcZDrCAEs2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

