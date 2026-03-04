Εκτός OPEN η Ιζαμπέλα Σασλόγλου

Ο Μάρτιος ξεκίνησε με αποχωρήσεις για το OPEN, καθώς παρελθόν αποτελεί
πλέον η Ιζαμπέλα Σασλόγλου. Η πρώην διευθύντρια προγράμματος, με μακρά
πορεία και εμπειρία στον κόσμο της TV, «φλέρταρε» εδώ και εβδομάδες με
τη λήξη της συνεργασίας της με το OPEN. Τελικά, η είδηση επιβεβαιώθηκε
και το κανάλι με επίσημη ανακοίνωση την ευχαριστεί.

«Το OPEN ανακοινώνει την αποχώρηση της Ιζαμπέλας Σασλόγλου από τη
Διεύθυνση Προγράμματος. Η Διοίκηση του καναλιού την ευχαριστεί για τη
συνεργασία και την πολύτιμη προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία
στα μελλοντικά της σχέδια», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η εν λόγω εξέλιξη φέρνει σίγουρα νέα δεδομένα στο εσωτερικό του σταθμού, ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο όπου νέα πρότζεκτ έχουν βγει στον αέρα όπως το τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος» και το σόου «Just the 2 of us».

Σύμφωνα με πληροφορίες, σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το πρόσωπο
που θα αντικαταστήσει την κυρία Σασλόγλου.

