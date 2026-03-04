Ηράκλειο - αυτοκτονία επιχειρηματία: Συνέλαβαν τη «μεσίτρια» λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο

Στη φυλακή οδηγήθηκε το ζευγάρι που κατηγορείται για την εξώθηση του 79χρονου Ηρακλειώτη επιχειρηματία στην αυτοχειρία, μετά την απάτη που του έστησαν και του απέσπασαν περίπου 1,1 εκατ. ευρώ.

Η 50χρονη «μεσίτρια» και ο 57χρονος σύντροφος της θα πάρουν τον δρόμο για τη φυλακή, για όσα τους αποδίδονται αναφορικά με την αυτοχειρία του 79χρονου επιχειρηματία και αυτοδιοικητικού παράγοντα, στο Ηράκλειο.

Οι κατηγορούμενοι κατά την κρίση εισαγγελέα κι ανακριτή εξαπάτησαν τον 79χρονο επιχειρηματία και τού απέσπασαν σταδιακά ποσό άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του 1,5 έτους.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, μετά από πολύωρη διαδικασία οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

Την κατονόμασε ο αυτόχειρας

Ο 79χρονος επιχειρηματίας κατονομάζει την 50χρονη στο 6σέλιδο ιδιόχειρο σημείωμα που άφησε στον πάγκο της κουζίνας πριν βγει στην αυλή και δώσει τέλος στη ζωή του, τα ξημερώματα της 22ας Δεκεμβρίου, ως μόνη υπεύθυνη για την καταστροφή του.

Την είχε γνωρίσει μέσω ενός επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στη βόρεια Ελλάδα και φέρεται να τον είχε πείσει ότι έχει τον τρόπο και τις γνωριμίες να τον βγάλει από το αδιέξοδο των πλειστηριασμών κι ότι γνώριζε τους κατάλληλους ανθρώπους να αποδεσμεύσει τα περιουσιακά του στοιχεία.

Η 50χρονη φέρεται να τον είχε πείσει, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ότι υπήρχε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον από γερμανική εταιρεία για την εξαγορά ακινήτων του έναντι ποσού άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν άκουγε κουβέντα για τη «μεσίτρια»

Από τις καταθέσεις προκύπτει ότι όποιος έλεγε στον επιχειρηματία κάτι εναντίον της 50χρονης, αμέσως τον κρατούσε σε απόσταση, μην επιτρέποντας σε κανέναν να καταρρίψει τις ελπίδες και τα σχέδια του.

Αρχές Δεκεμβρίου, λίγες ημέρες δηλαδή πριν αυτοκτονήσει, ο επιχειρηματίας επισκέφθηκε το σπίτι φίλου του επιχειρηματία. Ο άνθρωπος αυτός τόν είχε προειδοποιήσει ευθέως.

Έτυχε να τη γνωρίσει σε κοινό τραπέζι που έγινε το 2020 στον Ωρωπό. Σε αυτό το τραπέζι ήταν κι ο φίλος και συγκατηγορούμενός της. Είχε ρωτήσει τότε τρίτους για το ζευγάρι, καθώς δεν είχε σχηματίσει καλή εντύπωση.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να είπε στον 79χρονο αυτόχειρα να φύγει μακριά, όμως η προτροπή του, δεν εισακούστηκε. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές αλλά και μαρτυρίες από το περιβάλλον του, ο 79χρονος από την ημέρα εκείνη ουσιαστικά αποκόπηκε από τον φίλο του, κρατώντας τον σε απόσταση.

«Δεν σε άκουσα... Την πάτησα» ήταν τα λόγια του 79χρονου προς τον φίλο του όταν τον επισκέφθηκε στο σπίτι του, δείχνοντας εμφανώς την απογοήτευση και την απόγνωση του.

Τη συνάντησε 10 φορές στην Αθήνα

Βάσει των στοιχείων της δικογραφίας, ο επιχειρηματίας φέρεται να συναντήθηκε με την 50χρονη 10 φορές στην Αθήνα, σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Η πρώτη συνάντηση τοποθετείται χρονικά στις 30 Οκτωβρίου και η τελευταία τον Απρίλιο του 2025.

Από την έρευνα των αστυνομικών του Α.Τ. Μαλεβιζίου φέρεται να προκύπτει ότι σε κάθε ταξίδι του στην Αθήνα ο επιχειρηματίας έδινε στη μεσίτρια μεγάλα χρηματικά ποσά για να προχωρήσει τις διαδικασίες.

Οι συναντήσεις αυτές, κατά τα στελέχη της ΕΛΑΣ, διασταυρώνονται πολλαπλώς από διαφορετικές πηγές: κρατήσεις αεροπορικών εταιριών, κρατήσεις διαμονής ξενοδοχείου, μαρτυρικές καταθέσεις της συντρόφου του 79χρονου, η οποία είχε άμεση εικόνα της όλης κατάστασης, των επαφών και των συζητήσεων, αλλά και του επιχειρηματία που τελικά προχώρησε στην σύναψη σύμβασης δανείου με τον 79χρονο, καθώς ο τελευταίος είχε φθάσει να δανειστεί από εκείνον σταδιακά ένα ποσό άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Η κατηγορούμενη θα έφευγε για Γερμανία

Επί δύο μήνες οι αστυνομικοί του Α.Τ Μαλεβιζίου δούλευαν αθόρυβα την υπόθεση, λαμβάνοντας καταθέσεις και αναζητώντας κάθε δυνατό στοιχείο. Σκοπίμως απέφυγαν να ζητήσουν να καταθέσει ο άνθρωπος που έφερε σε επαφή την 50χρονη με τον 79χρονο αυτόχειρα για να μη διαρρεύσει το παραμικρό.

Πρόκειται για επιχειρηματία στη Βόρεια Ελλάδα. Η έρευνα τους όμως δεν μπορούσε να τραβήξει χρονικά περισσότερο, καθώς ενημερώθηκαν ότι η 50χρονη θα ταξίδευε στη Γερμανία στις 27 Φεβρουαρίου, δηλαδή την επομένη της σύλληψης της.

Υπήρχε σχετική κράτηση, σύμφωνα με την οποία θα αναχωρούσε νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Αυτό το στοιχείο επίσπευσε τις εξελίξεις και κλιμάκιο του ΑΤ Μαλεβιζίου ταξίδεψε μέχρι την Εύβοια, όπου εντόπισαν την 50χρονη και τον 57χρονο σύντροφο της.

Για την υπόθεση έχει υποβληθεί αίτημα άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών οπότε και θα ελεγχθεί το περιεχόμενο μηνυμάτων, διαδικτυακών εφαρμογών και e-mails τόσο στα κινητά των δύο κατηγορουμένων όσο και του αυτόχειρα.

Επίσης έχει ζητηθεί και η δημοσιοποίηση των στοιχείων με εισαγγελική διάταξη. Τις εξελίξεις παρακολουθεί στενά η οικογένεια του αυτόχειρα που ζητά την αλήθεια και δικαίωση.

Ο δικηγόρος Νίκος Καραγιάννης έχει υποβάλλει αίτημα ακυρότητας της διενεργούμενης προδικασίας για τον 57χρονο, υποστηρίζοντας ότι κακώς ασκήθηκε ποινική δίωξη στον εντολέα του καθώς, όπως υποστηρίζει, δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να τον συνδέει με τις αποδιδόμενες κατηγορίες. «Η μοναδική σχέση του με την υπόθεση είναι η σχέση συντροφικότητας με την 50χρονη συγκατηγορούμενη του», δήλωσε χαρακτηριστικά.