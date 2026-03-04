Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από μεγάλο ύψος
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία ο θάνατος του νεαρού αποδίδεται σε αυτοχειρία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τραγωδία σήμερα το πρωί στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης στα Ιωάννινα καθώς ένας 20χρονος φοιτητής βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από μεγάλο ύψος στο κτήριο που στεγάζεται το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.
Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία ο θάνατος του νεαρού αποδίδεται σε αυτοχειρία, τα ακριβή ωστόσο αίτια του συμβάντος διερευνά το ΑΤ Ιωαννίνων .
Πηγή: epirus-tv-news.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:54 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - ΟΦΗ, Κηφισιά - ΠΑΟΚ
10:53 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία: Σεισμός 4,5R στην Κατάνια της Σικελίας
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πόλεμος στο Ιράν: Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα;
10:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
H Νova στηρίζει τους συνδρομητές της στη Μέση Ανατολή
09:39 ∙ ΕΘΝΙΚΑ
Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες
08:40 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο Βασίλης Δανιήλ
09:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Επιστράτευση στην Ελλάδα: Αυτοί θα κληθούν πρώτοι
11:03 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Το Netflix θα εξαφανιστεί αθόρυβα από 87 εκατομμύρια συσκευές σήμερα
05:46 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ