Κρήτη: 73χρονος Βρετανός σκοτώθηκε την ώρα που όργωνε το χωράφι του - Παγιδεύτηκε στη φρέζα

Τραγωδία σημειώθηκε σε χωριό της Σητείας στην Κρήτη, χθες, Τρίτη, καθώς 73χρονος Βρετανός, μόνιμος κάτοικος της περιοχής, έχασε τη ζωή του την ώρα που όργωνε το χωράφι του.

Σύμφωνα με το neakriti.gr το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που ο άνδρας εργαζόταν με φρέζα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το πιο πιθανό είναι ο άνδρας να παγιδεύτηκε στο μηχάνημα και αυτό να προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο άτυχος άνδρας χτυπήθηκε από τα μαχαίρια της φρέζας, τα οποία του προκάλεσαν βαρύτατα τραύματα, οδηγώντας στον θάνατό του.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από συγχωριανούς του στο χωράφι του, χωρίς τις αισθήσεις του, οι οποίοι αμέσως ειδοποίησαν τις Αρχές.