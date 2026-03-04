Χαρδαλιάς: «Δίνουμε πνοή σε ένα από τα πιο εμβληματικά πολιτιστικά τοπόσημα του Νότιου Τομέα»

Η προγραμματική σύμβαση για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Μαρίνειου Μορφωτικού Κέντρου στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά και τον Δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο.



Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1,03 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, αποσκοπεί στη λειτουργική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου ενός τοπόσημου πολιτισμού και εκπαίδευσης για όλο τον Νότιο Τομέα, με την προμήθεια εξοπλισμού, φυτικού υλικού και αρδευτικού συστήματος.



Ειδικότερα, στο πλαίσιο των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σε έκταση 10 στρεμμάτων, πρόσθετη φύτευση και αξιοποίηση του υπάρχοντος αστικού πρασίνου, ενώ θα διαμορφωθούν διαδρομές περιπάτου και χώροι ανάπαυσης, με την τοποθέτηση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού και τη χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον. Παράλληλα, θα τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές για την απρόσκοπτη προσβασιμότητα του χώρου από κατοίκους και επισκέπτες.



«Πριν από λίγους μήνες, όταν είχα επισκεφθεί τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, είχα δώσει μια υπόσχεση στους πολίτες και τον αεικίνητο Δήμαρχο και φίλο Γιάννη Κωνσταντάτο: ότι η διοίκησή μας δίνει τέλος στις αναβολές και μετατρέπει τις εξαγγελίες σε απτά έργα, γιατί ο Νότιος Τομέας της Αττικής δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Σήμερα, αποδεικνύουμε ότι η βούλησή μας παίρνει πλέον υπόσταση, με την υπογραφή της σύμβασης, που θα δώσει νέα πνοή σε ένα από τα πιο εμβληματικά πολιτιστικά τοπόσημα της ευρύτερης περιοχής» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς, ενώ αναφέρθηκε στην γόνιμη και αγαστή συνεργασία με τον κ. Κωνσταντάτο.

«Ενώνουμε δυνάμεις και προχωράμε, για να λύσουμε εκκρεμότητες δεκαετιών και να προσφέρουμε στους πολίτες κάθε γειτονιάς την ποιότητα ζωής που τους αξίζει. Και δεν μένουμε μόνο σε αυτό, αλλά ανεβάζουμε ρυθμούς, για να παραδώσουμε μέχρι το 2028 όλα όσα έχουμε υποσχεθεί στους κατοίκους του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης στο πλαίσιο του ολιστικού προγράμματος των 280+1 έργων: την ανάπλαση του Οικογενειακού Πάρκου 208, τις παρεμβάσεις στη Λ. Αργυρουπόλεως, το νέο ΚΑΠΗ. Χωρίς καμία καθυστέρηση, πάμε μπροστά για να βελτιώσουμε πολυεπίπεδα την καθημερινότητα στον Νότιο Τομέα».



Από πλευράς του, ο κ. Κωνσταντάτος δήλωσε: «Υπογράψαμε με τον Περιφερειάρχη Αττικής τη σύμβαση για την ανάπλαση του Πάρκου στο Μαρίνειο, ενός χώρου ιδιαίτερης σημασίας για το Κάτω Ελληνικό. Η ανάπλασή του θα σημάνει τη ριζική του αλλαγή, μετατρέποντάς το σε έναν χώρο αντάξιο της περιοχής: μια όαση πρασίνου και ανάτασης για τους κατοίκους. Πράγματι, υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών. Όμως, τέλος καλό, όλα καλά - προχωράμε μπροστά. Για τον λόγο αυτό θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Αττικής και προσωπικά τον Περιφερειάρχη κ. Νίκο Χαρδαλιά, που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημά μας και χρηματοδοτούν το έργο. Ένα έργο που θα συμβάλει ουσιαστικά στην αποκατάσταση του τοπίου και, κυρίως, στην αναγέννηση του Πάρκου Μαρίνειου, το οποίο, με τη λειτουργία και του αναψυκτηρίου, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Νότια Αθήνα».



Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστη η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Μαίρη Μίσκα.

