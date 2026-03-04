Burn-out: Ο αόρατος εχθρός που «γερνάει» την καρδιά μας -Είναι απλή κούραση ή σήμα κινδύνου;

Στη σύγχρονη εποχή, η εργασιακή εξουθένωση (burn-out) έχει πάψει να είναι «παράσημο» προς τον εαυτό μας ή τον εργοδότη. Στα καρδιολογικά ιατρεία βλέπουμε πολύ συχνά παραγωγικούς ανθρώπους, στην ακμή της ηλικίας τους, που θεωρούν την εξάντληση ως μια αναπόφευκτη πραγματικότητα. Όμως, η επιστημονική αλήθεια πίσω από αυτό είναι ανησυχητική: Tο burn-out δεν είναι μόνο ψυχολογικό τέλμα, είναι ένας επιταχυντής της βιολογικής γήρανσης του καρδιαγγειακού μας συστήματος.

Δημήτριος Βραχάτης, Επεμβατικός Καρδιολόγος – Αρρυθμιολόγος, εκλεγείς Επίκουρος Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νευροορμονικό «βραχυκύκλωμα»: Τι συμβαίνει μέσα στις αρτηρίες μας;

Όταν το σώμα μας βρίσκεται σε κατάσταση χρόνιας εξουθένωσης, ο άξονας υποθαλάμου-επινεφριδίων (ο «πίνακας ελέγχου» του stress) τίθεται σε διαρκή υπερλειτουργία. Αυτό μεταφράζεται σε μια συνεχή πλημμύρα κατεχολαμινών (αδρεναλίνη) και κορτιζόλης στην κυκλοφορία του αίματος.

Αυτό το επιβαρυντικό εσωτερικό περιβάλλον δεν προκαλεί μόνο εκνευρισμό και ψυχική εξάντληση, αλλά εκτροχιάζει τον οργανισμό και σε βιολογικό επίπεδο. Το ενδοθήλιο, η εσωτερική «φόδρα» των αγγείων μας, παύει να παράγει τις ουσίες που κρατούν τις αρτηρίες ελαστικές. Αποτέλεσμα; Τα αγγεία σκληραίνουν πρόωρα και η αρτηριακή υπέρταση εγκαθίσταται, συχνά χωρίς κανένα προειδοποιητικό σύμπτωμα.

Τι μας λένε τα δεδομένα; Σύμφωνα με πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC), το έντονο ψυχοκοινωνικό stress στην εργασία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου κατά 50%. Μάλιστα, μελέτες δείχνουν ότι η χρόνια εξουθένωση μπορεί να είναι εξίσου επιζήμια για την καρδιά όσο και το κάπνισμα 10 τσιγάρων την ημέρα.

Συμπεριφορική παγίδα: Ο φαύλος κύκλος της «παραίτησης»

Το burn-out δρα ύπουλα, αλλοιώνοντας τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας. Είναι αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «δευτερογενής καρδιαγγειακός κίνδυνος». Ο εξαντλημένος άνθρωπος σταδιακά υποκύπτει σε μια σειρά από καταστροφικές συνήθειες:

Η «αδιαφορία» για τον προληπτικό έλεγχο: Η φράση «θα πάω στον γιατρό μόλις χαλαρώσουν τα πράγματα στη δουλειά» είναι η πιο επικίνδυνη παγίδα. Η καθυστέρηση στη διάγνωση μπορεί να μετατρέψει ένα εύκολα διαχειρίσιμο πρόβλημα σε χρόνια πάθηση.

Η φράση «θα πάω στον γιατρό μόλις χαλαρώσουν τα πράγματα στη δουλειά» είναι η πιο επικίνδυνη παγίδα. Η καθυστέρηση στη διάγνωση μπορεί να μετατρέψει ένα εύκολα διαχειρίσιμο πρόβλημα σε χρόνια πάθηση. Ανθυγιεινές «αποδράσεις»: Το junk food, το ένα επιπλέον ποτηράκι αλκοόλ και το κάπνισμα χρησιμοποιούνται ως «ψευδεπίγραφα» μέσα αποσυμπίεσης. Αυτά, όμως, επιδρούν αρνητικά στη χοληστερίνη, στην αρτηριακή πίεση και στο σάκχαρο, δημιουργώντας το υπόβαθρο για μεταβολικό σύνδρομο.

Η κρίση του ύπνου: Η έλλειψη ύπνου λόγω άγχους δεν προκαλεί μόνο μαύρους κύκλους. Επηρεάζει αρνητικά τον οργανισμό σε πολλαπλά επίπεδα. Για παράδειγμα, διαταράσσει τον κιρκάδιο ρυθμό της πίεσης, στερώντας από την καρδιά τις πολύτιμες ώρες «ξεκούρασης» (dipping) που χρειάζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Burn-out και αρρυθμίες: Όταν ο ρυθμός της καρδιάς αποδιοργανώνεται

Σήμερα, γνωρίζουμε ότι το stress είναι ένας «διακόπτης» που μπορεί να ενεργοποιήσει «λανθασμένα» ηλεκτρικά κυκλώματα στην καρδιά. Η χρόνια υπερδιέγερση του αυτόνομου νευρικού συστήματος αυξάνει την ηλεκτρική αστάθεια του μυοκαρδίου. Αυτό μπορεί να ξεκινήσει από απλά «φτερουγίσματα» (έκτακτες συστολές) και να καταλήξει στην πυροδότηση της κολπικής μαρμαρυγής.

Σημαντικό: Η κολπική μαρμαρυγή ευθύνεται για ένα μεγάλο ποσοστό των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Όταν το σώμα σας στέλνει μηνύματα ταχυκαρδίας σε κατάσταση ηρεμίας, δεν είναι απλώς «νευρικότητα», ίσως είναι ένα μήνυμα από την καρδιά σας για να την προσέξετε.

Τα «καμπανάκια» SOS: Μην τα αγνοήσετε

Πώς θα καταλάβετε ότι η κούραση έχει περάσει το κόκκινο όριο;

Αίσθημα παλμών: Νιώθετε την καρδιά σας να «τρέχει» ή να κάνει παύσεις ενώ κάθεστε στον καναπέ

Νιώθετε την καρδιά σας να «τρέχει» ή να κάνει παύσεις ενώ κάθεστε στον καναπέ
Πρωινή κεφαλαλγία: Ίσως υποδηλώνει ότι ο οργανισμός δεν ξεκουράστηκε όσο έπρεπε κατά τη διάρκεια του ύπνου

Δύσπνοια σε απλές κινήσεις: Αν λαχανιάζετε σε μια σκάλα που παλιά ανεβαίνατε άνετα, η καρδιά σας μπορεί να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί

Αν λαχανιάζετε σε μια σκάλα που παλιά ανεβαίνατε άνετα, η καρδιά σας μπορεί να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί Συναισθηματική εξάντληση:Η αίσθηση ότι «δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τίποτα άλλο» συνοδεύεται σχεδόν πάντα από βιολογικές μεταβολές

Η λύση: Από την εξουθένωση στην ευζωία

Η καρδιά μας δεν διαθέτει πλήκτρο «Restart», αλλά διαθέτει μια εκπληκτική ικανότητα αναδιαμόρφωσης αν της δώσουμε τα σωστά ερεθίσματα.

Προληπτικός έλεγχος ( Check - up ): Δεν είναι πολυτέλεια, είναι επένδυση. Γνωρίζοντας πώς να προλάβετε το έμφραγμα, αποκτάτε τον έλεγχο της ζωής σας.

Δεν είναι πολυτέλεια, είναι επένδυση. Γνωρίζοντας πώς να προλάβετε το έμφραγμα, αποκτάτε τον έλεγχο της ζωής σας.
Τεχνολογία αιχμής: Σήμερα, διαθέτουμε εργαλεία για τη θεραπευτική προσέγγιση των αρρυθμιών, ταχυκαρδιών ή βραδυκαρδιών, αλλά ο στόχος μας είναι να μην χρειαστείτε ποτέ να φτάσετε εκεί.

Μικρές αλλαγές, μεγάλα κέρδη: 30 λεπτά περπάτημα την ημέρα και σωστή ρύθμιση της χοληστερίνης και της αρτηριακής πίεσης μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου κατά 80%.

Συμπέρασμα: Το burn-out δεν είναι ένα αναπόφευκτο κόστος της επιτυχίας. Είναι ένα σήμα από τον οργανισμό σας ότι οι πόροι του εξαντλούνται. Μην περιμένετε το σώμα σας να «παραιτηθεί» για να του δώσετε σημασία. Η καρδιά σας είναι ο κινητήρας της ζωής σας -φροντίστε την πριν σας αναγκάσει να σταματήσετε.