Η πρώτη φρεγάτα FDI Belh@rra «Κίμων» στην Κύπρο - Αποκλειστικές εικόνες από το λιμάνι της Λεμεσού

Από το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου κατέφθασαν στο λιμάνι της Λεμεσού τόσο το στολίδι του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, η πρώτη φρεγάτα FDI Belh@rra «Κίμων», όσο και η φρεγάτα «Ψαρά», προκειμένου να προστατεύσουν την Κύπρο σε περίπτωση που δεχθεί πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν.

Οι δύο ελληνικές φρεγάτες έχουν πάρει θέση στα ανοιχτά της Πάφου, την ώρα που από χθες το απόγευμα στο νησί έχουν αποσταλεί από ελληνικής πλευράς δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών F-16, ενώ μάλιστα χρειάστηκε να απογειωθούν προς αναχαίτιση υπόπτου αντικειμένου που εντοπίστηκε.

Το Newsbomb.gr εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα από την άφιξη του «Κίμωνα» στα ανοιχτά της Κύπρου.

Με την αποστολή τόσο των δύο φρεγατών, όσο και των τεσσάρων μαχητικών F -16 η Ελλάδα αποστέλλει ισχυρό μήνυμα έμπρακτης και ουσιαστικής στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Πλάνα από τον απόπλου της Φ/Γ ΚΙΜΩΝ και της Φ/Γ ΨΑΡΑ βραδινές ώρες της Δευτέρας 2/3/2026 από τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας για την Κυπριακή Δημοκρατία Eurokinissi

Η Φρεγάτα Ψαρά στην Κύπρο Newsbomb.gr

Για την Ελλάδα, η Κύπρος «δεν κείται μακράν» και σήμερα αποδεικνύει ότι η Κύπρος «κείται πλησίον», διαμήνυσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στη Μεγαλόνησο και στις επαφές που είχε με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ομόλογό του Βασίλη Πάλμα.

Οι δυνατότητες της φρεγάτας «Κίμων»

Το ραντάρ της φρεγάτας «Κίμων» έχει εμβέλεια μεγαλύτερη των 500 χιλιομέτρων, προσφέροντας στο Πολεμικό Ναυτικό, πλεονεκτήματα που δεν διέθετε ποτέ στο παρελθόν για την έγκαιρη προειδοποίηση και προστασία από θανάσιμες απειλές.

Από το κέντρο ελέγχου και το κέντρο πληροφοριών μάχης της φρεγάτας «Κίμων» οι δυνητικές απειλές μπορούν να ανιχνευθούν από απόσταση τουλάχιστον 500 χιλιομέτρων και αφού ενεργοποιηθούν οι αντιβαλλιστικές ικανότητες του πλοίου οι στόχοι μπορούν να καταρριφθούν από μεγάλη απόσταση.

Επίσης, εφόσον επιτευχθεί ο δικτυοκεντρικός συντονισμός μεταξύ της φρεγάτας «Κίμων» και των F-16, οι πιλότοι των μαχητικών μπορούν να λάβουν από το ραντάρ της πρώτης ελληνικής Belh@arra, συντεταγμένες πυραύλων που θα θεωρηθούν εχθρικοί και έχουν τη δυνατότητα να τους καταρρίψουν με βλήματα αέρος-αέρος όταν οι άγνωστοι πύραυλοι μπουν σε παραμέτρους βολής εντός του βεληνεκούς των F-16.

