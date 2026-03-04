Ιράν: Λεπτό προς λεπτό η «Επιχείρηση Γένεσις» που σκότωσε τον Χαμενεΐ - Βίντεο και εικόνες

Aνάλυση βίντεο και δορυφορικών εικόνων από τη WSJ δείχνει πώς έγινε η δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ιράν: Λεπτό προς λεπτό η «Επιχείρηση Γένεσις» που σκότωσε τον Χαμενεΐ - Βίντεο και εικόνες
Η ηγεσία του Ιράν δεν είδε την πρωινή επίθεση να έρχεται. Το πρωί του Σαββάτου, ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος συνήθως κατέβαινε στα καταφύγιά του τη νύχτα όταν το καθεστώς πίστευε ότι ήταν πιθανό να λάβουν χώρα ισραηλινές επιθέσεις, βρισκόταν στην κατοικία του, πάνω από το έδαφος.

Η απροσδόκητη επίθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας, η «Επιχείρηση Γένεσις», σκότωσε τον Χαμενεΐ και ήταν το εναρκτήριο χτύπημα στον πόλεμο του Ισραήλ και των ΗΠΑ με το Ιράν. Η Wall Street Journal ανασύνθεσε την επιχείρηση μέσω συνεντεύξεων με νυν και πρώην Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, καθώς και μέσω δορυφορικών εικόνων, βίντεο και φωτογραφιών.

7:30 π.μ (Ώρα Ιράν) Απογείωση

Ισραηλινά αεροσκάφη F-15 και άλλα αεροσκάφη απογειώθηκαν γύρω στις 7:30 π.μ. ώρα Ιράν για να επιτεθούν στον πιο προσεκτικά μελετημένο στόχο της χώρας τους. Ο Χαμενεΐ είχε βρεθεί στο στόχαστρό τους και πριν αλλά αυτή τη φορά, είχαν το «πράσινο φως» να τον σκοτώσουν.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία δείχνει F-15 να αναχωρούν για να χτυπήσουν το Ιράν. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η Μονάδα 8200, μια μυστική ισραηλινή μονάδα πληροφοριών που ειδικεύεται σε τηλεφωνικές υποκλοπές και κυβερνοεπιχειρήσεις, παρακολούθησε τον Χαμενεΐ και την κορυφαία ηγεσία του Ιράν , χαρτογραφώντας τις καθημερινές τους ρουτίνες και συνήθειες.

i.jpg

Οι αναλυτές παρακολουθούσαν τις επικοινωνίες ανώτερων αξιωματούχων, βασιζόμενοι ολοένα και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη για να εξετάσουν έναν τεράστιο όγκο υποκλαπέντων κλήσεων. Το Ισραήλ στρατολόγησε κατασκόπους και παραβίασε κάμερες κυκλοφορίας σε όλη την ιρανική πρωτεύουσα για πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με ένα άτομο με γνώση του θέματος. Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών κοινοποίησε πληροφορίες με το Ισραήλ.

Το Σάββατο, έμαθαν για συναντήσεις μεταξύ ανώτερων ηγετών και ότι ο Χαμενεΐ θα βρισκόταν στην κατοικία του εκείνο το πρωί με μέλη της οικογένειάς του, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την επιχείρηση και έναν Ισραηλινό αξιωματούχο ασφαλείας. Για να διατηρήσουν το στοιχείο του αιφνιδιασμού, θα έπρεπε να σκοτώσουν τον Χαμενεΐ με τις πρώτες βολές του πολέμου, ακόμη και πριν απενεργοποιήσουν την ιρανική αεράμυνα. Αν γλίτωνε την επίθεση, το Ισραήλ φοβόταν ότι θα μεταφερόταν σε ασφαλή τοποθεσία, πέρα ​​από την εμβέλειά της.

9:40 π.μ, Έναρξη επιθέσεων

Γύρω στις 9:40 π.μ., δεκάδες ισραηλινά πυρομαχικά που εκτοξεύτηκαν από μαχητικά αεροσκάφη F-15, όπως οι βαλλιστικοί πύραυλοι αέρος-εδάφους Blue Sparrow, άρχισαν να χτυπούν τους στόχους τους. Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από απόσταση: Τα Sparrows εξήλθαν από την ατμόσφαιρα της γης πριν συντριβούν. Η υψηλή τροχιά τους εξέπληξε τους ανθρώπους στο συγκρότημα της ιρανικής ηγεσίας στην Τεχεράνη, ανέφεραν άτομα που ενημερώθηκαν για την επιχείρηση.

Οι πύραυλοι ακριβείας αέρος-επιφανείας έπληξαν με επιτυχία πολλαπλές συγκεντρώσεις υψηλού επιπέδου στο συγκρότημα. Γύρω στις 9:45 π.μ. τοπική ώρα, άνθρωποι σε όλη την Τεχεράνη είδαν πυκνό καπνό να υψώνεται από την κατοικία του ηγέτη. Η WSJ εντόπισε γεωγραφικά δώδεκα βίντεο -που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -από όλη την πόλη αμέσως μετά τo χτύπημα.

i.jpg

Μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ άρχισαν να επιτίθενται στην αεράμυνα του Ιράν και σε άλλες στρατιωτικές υποδομές. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ εκτόξευσε πυραύλους κρουζ Tomahawk και πυραύλους Himars, πραγματοποιώντας πλήγματα σε όλο το νότιο Ιράν και καταστρέφοντας πλοία του ιρανικού Ναυτικού, πλήττοντας περισσότερους από 1.000 στόχους τις πρώτες 24 ώρες.

Το Ισραήλ έστειλε 200 μαχητικά αεροσκάφη, σχεδόν ολόκληρη την πολεμική αεροπορία της χώρας. Σύντομα έπληξαν 500 διαφορετικούς στόχους, ανάμεσά τους ραντάρ και συστοιχίες ανίχνευσης, συστοιχίες αεράμυνας, κέντρα διοίκησης, συστήματα πυραύλων εδάφους-εδάφους και ηγετικά στελέχη.

5:47 μ.μ, τα επακόλουθα

Στις 5:47 μ.μ, μια δορυφορική εικόνα κατέγραψε τις ζημιές που προκλήθηκαν στο συγκρότημα, το οποίο περιλαμβάνει ένα τεράστιο τζαμί, ένα προεδρικό συγκρότημα και την κατοικία του Ιρανού ηγέτη. Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον έξι κτήρια, ανάμεσά τους μεταλλικές στέγες και κατασκευές που εκτείνονται μεταξύ των κτηρίων, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε η WSJ.

1772619108423-765620089-iran.jpg

Ο Χαμενεΐ βρισκόταν πάνω από το έδαφος στην κατοικία του με την οικογένειά του κατά τη διάρκεια των επιδρομών. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι η περιοχή υπέστη τις πιο ορατές ζημιές. Οι επιθέσεις σκότωσαν επίσης κορυφαίους αξιωματούχους —συμπεριλαμβανομένου του συμβούλου του Χαμενεΐ, Αλί Σαμχανί , του υπουργού Άμυνας Αζίζ Νασιρζαντέχ, του αναπληρωτή υπουργού Πληροφοριών Σαγιέντ Γιαχία Χαμιντί, του επικεφαλής της κατασκοπείας Τζαλάλ Πουρ Χοσεΐν και του διοικητή του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Μοχάμεντ Πακπούρ, σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο ασφαλείας.

y.jpg

Μέχρι να νυχτώσει, βίντεο δείχνουν δημόσιες συγκεντρώσεις στην Τεχεράνη, το Καράτζ και το Ισφαχάν, όπου χιλιάδες Ιρανοί γιορτάζουν ή θρηνούν τη δολοφονία του Χαμενεΐ. Κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι - ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζέι και ένας διορισμένος από το 12μελές Συμβούλιο των Φυλάκων του Ιράν - σχημάτισαν ένα προσωρινό τριμελές συμβούλιο για να κυβερνήσει τη χώρα.

