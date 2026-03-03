ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν κτίριο στο Ιράν που συνεδρίαζαν για εκλογή διαδόχου του Χαμενεΐ

Ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα έπληξαν κτίριο, στο οποίο εδρεύει το Σώμα που έχει αναλάβει την εκλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι Αμερικανοσιωνιστές εγκληματίες επιτέθηκαν στο κτίριο της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων στο Κομ», νότια της Τεχεράνης, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων, η οποία διαθέτει κτίρια τόσο στην Τεχεράνη όσο και νότια της πρωτεύουσας, στην πόλη Κομ, αποτελείται από μέλη που βοηθούν στην απόφαση για το ποιος θα αναλάβει τον ρόλο μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Μάρτυρες δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η περιοχή κοντά στη συνέλευση είχε πληγεί.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πλάνα από το κτίριο που υπέστη σοβαρές ζημιές στις επιθέσεις, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί ποιος βρισκόταν μέσα εκείνη την ώρα.

Δόθηκε εντολή σε πολίτες να εγκαταλείψουν περιοχές στην Τεχεράνη

Ένα μέρος της ανατολικής Τεχεράνης έχει δεχθεί επίθεση, σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, μαζί με το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της πόλης.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η περιοχή Χακιμιέ επλήγη από αεροπορική επιδρομή.

Αυτές οι αναφορές έρχονται μετά την εντολή που έστειλε ο ισραηλινός στρατός σε Ιρανούς πολίτες να εγκαταλείψουν περιοχές κοντά σε μια βιομηχανική περιοχή της Τεχεράνης και το Διεθνές Αεροδρόμιο Payam κοντά στην πρωτεύουσα.

Ο στρατός προειδοποίησε ότι θα συμμετάσχει σε επιχειρήσεις τις επόμενες ώρες.

Το Ισραήλ σκότωσε ανώτερο διοικητή της Δύναμης Quds των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί ότι σκότωσε έναν ανώτερο διοικητή της Δύναμης Quds των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ και την ενίσχυση του οπλισμού της, σε επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη μέρα στη Βηρυτό.

Ο Reza Khazaei ήταν το δεξί χέρι του διοικητή του Λιβάνου του IRGC, Daoud Ali Zadeh, και «θεωρείτο βασικός παράγοντας στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της Χεζμπολάχ», ανέφερε ο IDF σε δήλωσή του.

Élimination de Reza Khuza’i par ?? Pq c’est important?. Il était chef du dispositif de la Force al-Quds au Liban, responsable renforcement capacités mili du #Hezbollah: supervision transferts d’armements, dev du « precision project », gestion logistique corridors d’acheminement. pic.twitter.com/FXRxsjlIp1 — David Khalfa (@dkhalfa) March 3, 2026

Ο ισραηλινός στρατός πρόσθεσε ότι ο Khazaei ήταν ο σύνδεσμος μεταξύ του Ιράν και της λιβανικής οργάνωσης και ήταν επίσης υπεύθυνος για «τη διασφάλιση ότι οι προμήθειες του Ιράν κάλυπταν τις ανάγκες της Χεζμπολάχ», συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των λαθραίων μεταφορών από το Ιράν στο Λίβανο, καθώς και των προγραμμάτων κατασκευής όπλων στο λιβανικό έδαφος.

Quds Force Chief Reza Khazaei Killed



'I think Khazaei’s elimination is important because he played a key role in helping Hezbollah rebuild its forces and acted as a crucial link between Iran’s leadership and Hezbollah...': Brig. General (Retd.) Yosef Kuperwasser, Former head of… pic.twitter.com/OdcVRwcqE7 — TIMES NOW (@TimesNow) March 3, 2026

Ο ανώτερος διοικητής του IRGC Davoud Alizadeh στόχος επίθεσης στην Τεχεράνη

Επίσης μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη είχε ως στόχο τον Davoud Alizadeh, διοικητή του Λιβανικού Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης σύμφωνα με δημοσίευμα της Times of Israel την Τρίτη, το οποίο επικαλείται πηγές του υπουργείου Άμυνας.

Το Ισραήλ έχει ήδη ρίξει 2.500 βόμβες στο Ιράν

Η στρατιωτική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή λαμβάνει διαστάσεις ολοκληρωτικού πολέμου, με τις δυνάμεις του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαπολύουν ένα πρωτοφανές κύμα επιθέσεων εναντίον εκατοντάδων νέων στόχων στο Ιράν.

Από τη Δευτέρα, η στρατηγική των δύο συμμάχων μετατοπίστηκε από τα πλήγματα ακριβείας σε στρατιωτικά κέντρα διοίκησης προς ένα πολύ ευρύτερο φάσμα υποδομών, με απώτερο στόχο την ανατροπή του ισλαμικού καθεστώτος.

Μια γυναίκα περνά μπροστά από ένα κτίριο που υπέστη ζημιές μετά από επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στο πλαίσιο της αμερικανο-ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στην Τεχεράνη, Ιράν, την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026. AP

Καταιγιστικός ρυθμός επιχειρήσεων και αριθμοί που σοκάρουν

Τα δεδομένα που έρχονται στη δημοσιότητα καταδεικνύουν την ένταση της επίθεσης: μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, το Ισραήλ είχε ήδη ρίξει 2.500 βόμβες, ρυθμός που μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα αναμένεται να ξεπεράσει το σύνολο των βομβών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των 12 ημερών της σύγκρουσης τον Ιούνιο του 2025.

Την ίδια στιγμή, οι αμερικανικές δυνάμεις φαίνεται να επιχειρούν με διπλάσια κλίμακα. Ενώ το Ισραήλ ανέφερε πλήγματα σε 600 στόχους το βράδυ της Δευτέρας, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι έπληξαν 1.200. Συνολικά, οι κοινές δυνάμεις έχουν βομβαρδίσει το καθεστώς μέσα σε μόλις τρεις ημέρες κατά 50% περισσότερο από ό,τι ολόκληρο τον προηγούμενο Ιούνιο, καταστρέφοντας παράλληλα πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν.

Ένα κατεστραμμένο αστυνομικό αυτοκίνητο μετά από επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στο πλαίσιο της αμερικανο-ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στην Τεχεράνη, Ιράν, Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) AP

