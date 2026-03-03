Γενικευμένη σύρραξη: Το Κατάρ εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ιράν, θα ακολουθήσει και η Σαουδική Αραβία

Το Κατάρ φέρεται να εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ιράν, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει και η Σαουδική Αραβία, γεγονός που αν επιβεβαιωθεί συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση και γενικευμένη σύρραξη, στον πόλεμο που διεξάγεται εδώ και μερικές μέρες στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι Channel 12, το οποίο επικαλείται ανώνυμες δυτικές πηγές, το Κατάρ εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες σε απάντηση στις επιθέσεις της Τεχεράνης στον Περσικό Κόλπο.

Ωστόσο το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ σε σχετική απάντησή του ανέφερε:

Δεν συμμετέχουμε στην εκστρατεία κατά του Ιράν και ασκούμε το δικαίωμά μας στην αυτοάμυνα και στην αποτροπή επιθέσεων κατά της χώρας μας.

Καλούμε τα μέσα ενημέρωσης να βασίζονται σε αξιόπιστες πηγές του Κατάρ όταν δημοσιεύουν ρεπορτάζ σχετικά με το Κατάρ.

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan ότι το Ισραήλ πιστεύει ότι η Σαουδική Αραβία θα μπορούσε σύντομα να χτυπήσει και το Ιράν μετά την χθεσινή επίθεση στη χώρα.

Τα κράτη του Κόλπου δεν έχουν ακόμη αναλάβει δημόσια επιθετική δράση στην συνεχιζόμενη εκστρατεία βομβαρδισμού ΗΠΑ-Ισραήλ, αν και ορισμένα έχουν αναχαιτίσει ιρανικές επιθέσεις. Επίσης από χθες ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών έχει διαμηνύσει ότι ο πόλεμος της χώρας του είναι εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ και όχι εναντίον των αραβικών κρατών.

Η αλλαγή στάσης του Κατάρ

Μέχρι πρόσφατα το Κατάρ, όπως και άλλες χώρες της περιοχής, οι οποίες δέχθηκαν χτυπήματα από το Ιράν σε απάντηση των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στη χώρα, είχαν διατηρήσει αμυντική στάση.

Η πολεμική αεροπορία του Κατάρ μάλιστα «κατέρριψε με επιτυχία» δύο ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη, σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας, καθώς οι επιπτώσεις των επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και των ιρανικών αντιποίνων εξαπλώνονται σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η πολεμική αεροπορία κατέρριψε δύο αεροσκάφη SU-24, ενώ αναχαιτίστηκαν επίσης επτά βαλλιστικά πυραύλοι και πέντε drones που εκτόξευσε το Ιράν.

Το Κατάρ ανέφερε σήμερα ότι το Ιράν δεν προειδοποίησε για τις πυραυλικές επιθέσεις και ότι δεν υπάρχει επικοινωνία με την Τεχεράνη.

Το Κατάρ είναι μία από τις 12 χώρες που έχει στοχεύσει το Ιράν στη Μέση Ανατολή, και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Majed al-Ansari δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου σήμερα ότι οι ιρανικοί στόχοι δεν περιορίζονται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά περιλαμβάνουν ολόκληρο το έδαφος του Κατάρ.

