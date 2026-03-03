Πόλεμος στο Ιράν: «Ράλι» τιμών για χρυσό και ασήμι - Πιέσεις και στα ευρωπαϊκά νομίσματα

Σημαντική πτώση σημείωσαν τα πολύτιμα μέταλλα την Τρίτη 3 Μαρτίου, καθώς οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή κλιμακώνονται. Γύρω στις 13.40 (ώρα Ελλάδος), ο χρυσός σημείωσε πτώση 3,91% στα 5.113,98 δολάρια ανά ουγγιά (31,1 γραμμάρια) -αφού είχε ήδη σημειώσει πτώση 4%-, ενώ το ασήμι σημείωσε πτώση 10,03% στα 80,3974 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από πτώση άνω του 12%.

«Οι επενδυτές πωλούν αδιακρίτως, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλών περιουσιακών στοιχείων όπως είναι ο χρυσός, για να σπεύσουν να αγοράσουν δολάρια και να επενδύσουν στην ενέργεια», εξήγησε η Κάθλιν Μπρουκς, οικονομική σύμβουλος της επενδυτικής εταιρείας XTB, σε συνέντευξή της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Σε αυτό το πλαίσιο, «ο χρυσός και το ασήμι αντιμετωπίζονται όπως οι μετοχές και βιώνουν το ίδιο κύμα πωλήσεων», τόνισε η ίδια.

Από την πλευρά της, η Θου Λαν Νγιούιεν, αναλύτρια της τράπεζας Commerzbank, δήλωσε ότι «πλέον, η αγορά δίνει μεγαλύτερη έμφαση στους κινδύνους πληθωρισμού στις ΗΠΑ που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και, κατά συνέπεια, αναθεωρεί προς τα κάτω τις προσδοκίες της για πτώση των αμερικανικών επιτοκίων», γεγονός που ενισχύει το δολάριο και επιβαρύνει τον χρυσό.

Πίεση στα ευρωπαϊκά νομίσματα

Τα ευρωπαϊκά νομίσματα δέχονται επίσης πιέσεις λόγω της ραγδαίας ανόδου των τιμών της ενέργειας που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αφού έχασε περισσότερο από 1% έναντι του δολαρίου, πέφτοντας στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις αρχές Δεκεμβρίου στα 1,3263 δολάρια ανά λίρα, το βρετανικό νόμισμα σημείωσε πτώση 0,85% γύρω στις 14.00 (ώρα Ελλάδος). Το ευρώ επίσης σημείωσε επίσης πτώση 0,80% έναντι του δολαρίου.

«Τα ευρωπαϊκά νομίσματα έχουν υποτιμηθεί περισσότερο έναντι του δολαρίου από την αρχή της σύγκρουσης, αντανακλώντας τους φόβους των συμμετεχόντων στην αγορά για τον αντίκτυπο ενός νέου ενεργειακού σοκ στις ευρωπαϊκές οικονομίες», εξήγησε ο Λι Χάρντμαν της ιαπωνικής εταιρείας τραπεζικών συμμετοχών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών MUFG. Ακόμη και το ελβετικό φράγκο, που θεωρείται νόμισμα ασφαλούς καταφυγίου, έχει υποχωρήσει κατά 0,94%.