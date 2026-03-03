Λέρος: Ελεύθερος αφέθηκε ο 17χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του κατά τη διάρκεια καβγά

Ελεύθερος αφέθηκε με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή της Κω ο 17χρονος από τη Λέρο, που τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του πετώντας του μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι κατα τη διάρκεια καυγά το απόγευμα της Πέμπτης (26/2)

Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν από κοινού να αφεθεί ελεύθερος με μοναδικό όρο να παρακολουθήσει συνεδρίες από ψυχολόγο στο κρατικό θεραπευτήριο της Λέρου.

Ο ανήλικος, περιέγραψε αναλυτικά στον ανακριτή τα όσα διαδραματίστηκαν στον καβγά που είχε με τον πατέρα υποστηρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να τον σκοτώσει.

Οι καβγάδες πατέρα και γιου είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια κι είχαν καταγραφεί επίσημα σε αναφορές που έγιναν τόσο προς το «Χαμόγελο του Παιδιού» όσο και στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Βίντεο ντοκουμέντο από καβγά πατέρα και γιου πριν τη δολοφονία

Πατέρας και γιος είχαν συχνές προστριβές, ενώ ο νεαρός φέρεται να έχει υποστεί βία από τον 50χρονο κατά το παρελθόν.

Οι καυγάδες τους ήταν γνωστοί στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα, ένας από αυτούς καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Το επεισόδιο σημειώθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

