«Μάλιστα Κύριε Ζαμπέτα» στην Θεσσαλονίκη! Από Τρίτη 28 Απριλίου στο Θέατρο Radio City

Η μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια «Μάλιστα Κύριε Ζαμπέτα» έρχεται με πολύ κέφι, στην Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Radio City από την Τρίτη 28 Απριλίου με την Βίκυ Σταυροπούλου, τον Κώστα Κόκλα, την Δανάη Μπάρκα, την Χριστίνα Τσάφου, τον Λευτέρη Ελευθερίου, τον Αντώνη Κρόμπα, και τον Θοδωρή Αθερίδη!

Η παράσταση παρακολουθεί τα γεγονότα της προσωπικής ζωής του μεγάλου μας συνθέτη, Γιώργου Ζαμπέτα, μαζί με ένα πλήθος τραγουδιών του, που όλοι αγαπήσαμε.

Ο Πέτρος Ζούλιας γράφει ένα κείμενο γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση, προσπαθώντας να αναδείξει τη μοναδική προσωπικότητα του μεγάλου Έλληνα «μάγκα» καλλιτέχνη. Αντλεί τις πληροφορίες, που ζωντανεύουν στη σκηνή, από το αποκαλυπτικό βιβλίο της Κατερίνας Ζαμπέτα με τίτλο «Γιώργος Ζαμπέτας, Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω».

Στη παράσταση αξιοποιούνται μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα από σπαρταριστές αφηγήσεις του ίδιου του συνθέτη, με τη φωνή του. Προβάλλονται αποσπάσματα από ελληνικές ταινίες, που έντυσε με τη μουσική του και τηλεοπτικές συνεντεύξεις που έδωσε. Έτσι, με ένα συναρπαστικό και απρόβλεπτο τρόπο, ο λαϊκός συνθέτης, χωρίς να ενσαρκώνεται από κάποιο ηθοποιό, είναι παρών, σχολιάζοντας, επεμβαίνοντας και αποκαλύπτοντας τις αλήθειες και τις απόψεις του για τα τεκταινόμενα στην παράσταση. Μια παράσταση που έχει στηθεί σαν μια μεγάλη λαϊκή γιορτή.

Η παράσταση, κι από τίτλο ακόμα, υπόσχεται να υπηρετήσει πιστά και να ταυτιστεί πλήρως με την μοναδική προσωπικότητα του μεγάλου λαϊκού δημιουργού. Θέλει να είναι η ζωντανή αντανάκλαση της ταυτότητάς του. Θέλει να γίνει η ίδια η παράσταση ο Ζαμπέτας και όχι ένα ακόμα αφιέρωμα σε αυτόν. Προσπαθεί διαρκώς να συναντηθεί με το πνεύμα, τη γλώσσα και την ψυχή του συνθέτη και να την εκφράσει μέσα από την μαγική τέχνη του θεάτρου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Ενορχηστρώσεις- Μουσική Διδασκαλία: Άκης Δείξιμος

Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή

Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου

Χορογραφίες: Φώτης Διαμαντόπουλος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Μελίνα Μάσχα

Επεξεργασία- Δημιουργία βίντεο: Κάρολος Πορφύρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριάννα Τουντασάκη

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Βίκυ Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, ο Αντώνης Κρόμπας, και ο Θοδωρής Αθερίδης.

ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

Αντώνης Βαρθαλίτης

Ραφαήλ Κριτούλης

Πάνος Παταγιάννης

Μαρίνα Σαμάρκου

Μαριάννα Τουντασάκη

Φαίη Φραγκαλιώτη

Ιάσονας Χρόνης

Συμμετέχουν: Ηλιάνα Υφαντή - Νίκη Παπαβασιλείου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

RADIO CITY : Λεωφ. Βασ. Όλγας 11, Θεσσαλονίκη 546 40

Τηλέφωνο: 231 325 4500

Ημέρες Παραστάσεων: από 28/5 εως και 10/5

Προπώληση: ΕΔΩ και στα ταμεία του Θεάτρου.