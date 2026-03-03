Euroleague: Οριστικό! Μετακομίζουν μέχρι το τέλος της σεζόν Χάποελ, Μακάμπι και Ντουμπάι

Στο Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (3/3), οι ομάδες-μέτοχοι έκριναν πως, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, οι τρεις σύλλογοι θα πρέπει να μεταφερθούν για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα, η Χάποελ θα επιστρέψει στη Σόφια, όπου φιλοξενούσε τις ευρωπαϊκές της αναμετρήσεις έως και τον Δεκέμβριο, ενώ η Μακάμπι θα μετακομίσει εκ νέου στο Βελιγράδι, το οποίο αποτέλεσε την έδρα της τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα της νέας έδρας της Ντουμπάι, η οποία θα αποχωρήσει από τα ΗΑΕ. Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς έχει δηλώσει ως εναλλακτική έδρα το Σεράγεβο, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν τελικά θα εγκατασταθεί εκεί.

