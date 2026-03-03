Euroleague: Οριστικό! Μετακομίζουν μέχρι το τέλος της σεζόν Χάποελ, Μακάμπι και Ντουμπάι
Οι Χάποελ Τελ Αβίβ, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ντουμπάι αλλάζουν έδρα έως το τέλος της σεζόν, έπειτα από απόφαση των μετόχων της Euroleague.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (3/3), οι ομάδες-μέτοχοι έκριναν πως, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, οι τρεις σύλλογοι θα πρέπει να μεταφερθούν για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου.
Συγκεκριμένα, η Χάποελ θα επιστρέψει στη Σόφια, όπου φιλοξενούσε τις ευρωπαϊκές της αναμετρήσεις έως και τον Δεκέμβριο, ενώ η Μακάμπι θα μετακομίσει εκ νέου στο Βελιγράδι, το οποίο αποτέλεσε την έδρα της τα δύο προηγούμενα χρόνια.
Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα της νέας έδρας της Ντουμπάι, η οποία θα αποχωρήσει από τα ΗΑΕ. Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς έχει δηλώσει ως εναλλακτική έδρα το Σεράγεβο, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν τελικά θα εγκατασταθεί εκεί.