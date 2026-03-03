Μέτρα στήριξης της οικονομίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, ετοιμάζει η κυβέρνηση

Snapshot Η κυβέρνηση προετοιμάζει μέτρα στήριξης της οικονομίας λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου από την κρίση στο Ιράν.

Η αποστολή φρεγατών και F16 στην Κύπρο αποσκοπεί στην προστασία του νησιού και στην ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας στην περιοχή.

Δεν αναμένεται πρόβλημα τροφοδοσίας πετρελαίου ή φυσικού αερίου, καθώς υπάρχουν αποθέματα και εναλλακτικές πηγές προμήθειας.

Η κυβέρνηση εξετάζει την επανεμφάνιση του fuel pass και άλλων κοινωνικών παροχών για να στηρίξει τα νοικοκυριά σε περίπτωση επιδείνωσης της κρίσης.

Ο πρωθυπουργός τονίζει ότι η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη και έτοιμη να ανταποκριθεί σε έκτακτες δυσκολίες. Snapshot powered by AI

Στο Μαξίμου παρακολουθούν στενά, όπως είναι λογικό, τις εξελίξεις με το Ιράν στη Μέση Ανατολή και ετοιμάζονται για μέτρα θωράκισης τόσο της χώρας όσο και της οικονομίας σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί.

Με την αποστολή των δύο φρεγατών και των F16 στην Κύπρο, πέραν από μια κίνηση ουσίας με στόχο την προστασία του νησιού, η Αθήνα στέλνει και ένα μήνυμα ισχυρής παρουσίας στην περιοχή. Κυβερνητικά στελέχη μιλώντας στο Newbomb.gr τονίζουν πως η χώρα μας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχει επενδύσει στις ένοπλες δυνάμεις της και είναι σε θέση να αποτρέψει οποιαδήποτε επίθεση αποτελώντας πάντα έναν παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή.

Αυτό, βέβαια που ανησυχεί το Μαξίμου δεν είναι τόσο το σενάριο η χώρα μας να βρεθεί στο επίκεντρο μιας πυραυλικής επίθεσης, για παράδειγμα, όσο τα προβλήματα που θα προκύψουν στην ελληνική οικονομία από μία ενδεχόμενη μακρά πολεμική σύρραξη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει από τα αρμόδια υπουργεία να εξετάσουν ήδη όλα τα σενάρια με δεδομένη τη μεγάλη αύξηση στην τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αύξηση η οποία ήδη έχει αρχίσει να καταγράφεται. Παράλληλα μεγάλη ανησυχία επικρατεί και για τις επιπτώσεις στην αγορά την ώρα που ήδη η κατάσταση για πολλά νοικοκυριά είναι δύσκολη.

Στελέχη του Μαξίμου ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει πρόβλημα τροφοδοσίας σε πετρέλαιο καθώς υπάρχουν τα απαραίτητα αποθέματα ενώ έχουν διασφαλιστεί και οι απαραίτητες εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας.

Όσον αφορά το φυσικό αέριο οι εισαγωγές τόσο από τον ΤΑΡ όσο και από τον TurkStream συνεχίζονται κανονικά και καλύπτουν τις ανάγκες της χώρας χωρίς κανένα πρόβλημα με παράλληλη ενίσχυσή τους από τους Αμερικανούς μέσω της Ρεβυθούσας.

Με δεδομένη όμως την αύξηση των τιμών στα καύσιμα και κατά συνέπεια και σε σειρά προϊόντων, στην κυβέρνηση είναι έτοιμοι το επόμενο διάστημα, αν συνεχιστεί η διαφαινόμενη κρίση, να προχωρήσουν σε μέτρα ενίσχυσης των πολιτών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εξάλλου διαμηνύσει πως η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια είναι κατάλληλα θωρακισμένη και μπορεί πλέον να ανταποκριθεί σε έκτακτες δυσκολίες και ανάγκες.

Σε αυτή τη λογική είναι πολύ πιθανό να έχουμε την επανεμφάνιση του fuel pass το οποίο σε συνδυασμό με σειρά κοινωνικών παροχών κυρίως για τις πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες να καταβληθεί προσπάθεια περιορισμού των επιπτώσεων του πολέμου στις ελληνικές οικογένειες.

Διαβάστε επίσης