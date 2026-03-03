Πώς οχυρώνονται Αθήνα και Λευκωσία έναντι των απειλών του Ιράν

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση μετά τις απειλές της Τεχεράνης για αντίποινα στην Ανατολική Μεσόγειο, με φόντο την ένταση στη Μέση Ανατολή και τα σενάρια εμπλοκής υποδομών στην Κύπρο. Το Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ενώ διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο υπάρχει ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας και διαρκής συντονισμός τόσο με τη Λευκωσία όσο και με τους συμμάχους.

Χθες το μεσημέρι εξάλλου, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη. Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, απεστάλησαν άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η Φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» μαζί με τη Φρεγάτα «ΨΑΡΑ», οι οποίες φέρουν τα συστήματα «Κένταυρος» και Aster 30 με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας του νησιού. Παράλληλα αποφασίστηκε και η αποστολή δύο ζευγών μαχητικών F-16 για την εναέρια κάλυψη.

Για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών με την Κυπριακή Δημοκρατία, μεταβαίνει στην Κύπρο ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας, μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Επίσης χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στην Κύπρο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, με τη συμμετοχή του ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη και της υφυπουργού Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου.

Ενημερώθηκε για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο και υπογράμμισε ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ασφάλεια και η στήριξη των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα σχέδια επαναπατρισμού που έχουν εκπονηθεί προς εφαρμογή όταν αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία και το επιτρέψουν οι συνθήκες επί του εδάφους.

Αιχμές για την αντιπολίτευση

«Η Ελλάδα βάζει πριν και πάνω από όλα το Διεθνές Δίκαιο, κάνει έκκληση για αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης και δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια κάθε πολίτη και εντός των συνόρων και στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει εντός και εκτός Ελλάδας η κυβέρνηση και προσθέτει ότι «δεν πρόκειται σε μία τόσο κρίσιμη συγκυρία, να βάλουμε ως προτεραιότητα την ικανοποίηση διάφορων που το μόνο που τους νοιάζει, είναι να υπηρετήσουν τις ιδεοληψίες τους», βάζοντας στο κάδρο κόμματα της αντιπολίτευσης που τάσσονται υπέρ του καθεστώτος των μουλάδων και ασκούν κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Από το Μέγαρο Μαξίμου υπενθυμίζουν ότι «σε μία τόσο κρίσιμη περίοδο έχει μια κυβέρνηση που έχει προνοήσει, έχει ψηλώσει ουσιαστικά τη χώρα, έχει ενδυναμώσει ουσιαστικά την Ελλάδα και δεν έχει μια κυβέρνηση που αποτελείται από διάφορους ιδεοληπτικούς που το μόνο που τους νοιάζει είναι να κάνουν μικροπολιτική.

Κάνουμε το αντίστοιχο που κάνουν όλα τα κράτη του κόσμου. Παρακολουθούμε και με ανοιχτές τις πρεσβείες μας και τις υπηρεσίες μας είμαστε εδώ για τους Έλληνες σε κάθε περιοχή».

Συνάντηση με Ανδρουλάκη

Παρά τις αιχμές κατά της αντιπολίτευσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχθεί σήμερα στις 12:00 το Νίκο Ανδρουλάκη και θα τον ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι είναι ανοικτός για κατ’ ιδίαν ενημέρωση όποιου πολιτικού αρχηγού, εφόσον κατατεθεί σχετικό αίτημα.

Επιπροσθέτως, για την ενημέρωση που ζητά η αντιπολίτευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει την Τέταρτη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.

Τέλος, την Τετάρτη, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, συγκαλεί εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ψυχραιμία συνιστά το Μέγαρο Μαξίμου

Σε πολιτικό επίπεδο, το μήνυμα της κυβέρνησης είναι σαφές: ψυχραιμία, ετοιμότητα και θεσμική σοβαρότητα. «Η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά είναι έτοιμη να προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την ασφάλεια των πολιτών». Ως προς τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές, εντός Ελλάδας λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας. «Δεν υπάρχει λόγος για να δημιουργήσουμε μία αίσθηση μεγαλύτερου κινδύνου στους πολίτες» διαμηνύουν από την Ηρώδου Αττικού 19 και συμπληρώνουν ότι για τους Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή και τον ασφαλή επαναπατρισμό τους η ελληνική Κυβέρνηση, δια του Υπουργείου Εξωτερικών, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Όλες οι ελληνικές Πρεσβείες στην περιοχή παραμένουν ανοιχτές και βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση και διαρκή επικοινωνία με τους Έλληνες πολίτες.

Μάλιστα στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στις ιστοσελίδες των αρμόδιων Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας αναρτώνται και επικαιροποιούνται τακτικά τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, τα στοιχεία επικοινωνίας των Πρεσβειών και των Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι πλατφόρμες εγγραφής Ελλήνων πολιτών για τον επαναπατρισμό τους, όταν αυτός καταστεί εφικτός, καθώς και κάθε συναφής ανακοίνωση.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει συνολικά 10 τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, από τις οποίες οι τρεις 3 είναι αποκλειστικά για Έλληνες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών έχει ενεργοποιηθεί προς παροχή προξενικής συνδρομής, όμως η κατάσταση στην περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσκολη αφού όσο ο εναέριος χώρος στην περιοχή παραμένει κλειστός καμία πτήση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Με την αποκατάσταση της εναέριας κυκλοφορίας, οι διπλωματικές αρχές είναι έτοιμες να παράσχουν κάθε αναγκαία συνδρομή προς τους Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να επαναπατριστούν.

Οι ανησυχίες για Οικονομία - Μεταναστευτικό - Τουρισμό

Όπως λένε κυβερνητικά στελέχη δεδομένης της κατάστασης κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις. Όμως υπογραμμίζουν ότι η χώρα μας είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από άλλες χώρες και «όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στον κόσμο, στον κόσμο γύρω μας, όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες ή τις τελευταίες εβδομάδες ή τους τελευταίους μήνες αλλά τα τελευταία χρόνια».

Σε αυτό το σημείο στο γαλάζιο στρατόπεδο τονίζουν την σημασία της πολιτικής σταθερότητας λέγοντας:

«Αποδεικνύεται πόσο σημαντικό είναι η Ελλάδα να έχει μια κυβέρνηση σταθερή, η οποία με τις αποφάσεις της και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και σε επίπεδο άμυνας και σε οικονομικό επίπεδο, μεγαλώνει και ισχυροποιεί τη χώρα».

Σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σημειώνουν ότι το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί με ψυχραιμία -αλλά και αυξημένη επαγρύπνηση- τις εξελίξεις. «Η ελληνική οικονομία έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά της απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις».

Προσθέτουν μάλιστα ότι αντίστοιχα δυσμενή σενάρια έχουν ήδη ενσωματωθεί ως σενάρια ευαισθησίας στον προϋπολογισμό για το 2026, με την εκτίμηση να παραμένει ότι ενδεχόμενη αρνητική επίδραση θα είναι διαχειρίσιμη.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το εύρος των τελικών επιπτώσεων θα κριθεί από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης. Από το Μέγαρο Μαξίμου πάντως προειδοποιούν ότι δεν θα επιτρέψουν φαινόμενα αισχροκέρδειας στα καύσιμα.

Η «πυρηνική ομπρέλα» της Γαλλίας

Στην κυβέρνηση δεν θέλουν να επεκταθούν σε δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ένταξη της Ελλάδας σε πυρηνική «ομπρέλα» της Γαλλίας, όμως παραδέχονται ότι αυτή είναι η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική πάνω σε αυτό το ζήτημα.

Σημειώνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που μίλησαν για την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά της και ο οποίος υποστήριξε με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συλλογικής άμυνας και ασφάλειας.

Η γαλλική πρωτοβουλία για την οποία μίλησε τη Δευτέρα ο Εμανουέλ Μακρόν εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια και στόχο έχει να λειτουργήσει συμπληρωματικά και ενισχυτικά στις αποτρεπτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ υπέρ της συνολικής ασφάλειας της Συμμαχίας