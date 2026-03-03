Οι IDF πραγματοποιούν επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό
«Η αεροπορία μόλις ξεκίνησε ένα ευρύ κύμα επιθέσεων ενάντια στο ιρανικό καθεστώς τρόμου και στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ»
Οι IDF, οι ισραηλινές ένοπλές δυνάμεις, ανακοίνωσαν ότι επιτίθενται στην Τεχεράνη και στη Βηρυτό.
Μετά την τελευταία μας ανάρτηση για εκκενώσεις που εκδόθηκαν σε όλο τον Λίβανο, ο ισραηλινός στρατός λέει τώρα ότι «επιτίθεται ταυτόχρονα στην Τεχεράνη και στη Βηρυτό».
«Η αεροπορία μόλις ξεκίνησε ένα ευρύ κύμα επιθέσεων ενάντια στο ιρανικό καθεστώς τρόμου και στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ», προσθέτει.»
