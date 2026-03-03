Κολωνός: Το λάθος με την εγκυμοσύνη της Νεκταρίας, οι αντιφάσεις και οι ισχυρισμοί του 38χρονου

Μυστήριο καλύπτει τις συνθήκες θανάτου της 31χρονης Νεκταρίας η οποία εντοπίστηκε νεκρή το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου μπροστά από τις σκάλες του σπιτιού της στον Κολωνό, όπου συζούσε με τον 38χρονο σύντροφό της.

Οι μαρτυρίες των γειτόνων είναι αντικρουόμενες, αφού κάποιοι κάνουν λόγο για έντονο καβγά του ζευγαριού πριν τον εντοπισμό του θύματος, ενώ άλλοι αναφέρουν ότι άκουσαν τις κραυγές του 38χρονου όταν βρήκε νεκρή τη σύντροφό του.

«Πριν το κακό είχε γίνει καβγάς. Άκουσα μία γυναίκα να φωνάζει και μετά έναν άνδρα να λέει "ψόφα, σαν σκυλί"», αναφέρει γείτονας στον Alpha. Ωστόσο δεύτερη μαρτυρία αναφέρει: «Δεν άκουσα καβγά ούτε την προηγούμενη ημέρα, ούτε πριν το περιστατικό. Εγώ άκουσα το παιδί που τη βρήκε. Ήταν με μία κυρία και ο ίδιος έλεγε ότι ήταν στην πορεία και ήρθε εκείνη την ώρα που εντόπισε νεκρή τη σύντροφό του».

Σε βάρος του 38χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη, με τον ίδιο να αντιμετωπίζει τις εξής κατηγορίες:

ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, η οποία φέρεται να συνίσταται σε μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία, κατ’ εξακολούθηση.

παράλληλα, του αποδίδεται και η παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών.

Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3). Σύμφωνα με πληροφορίες από τη νομική πλευρά του 38χρονου, ο ίδιος θα αρνηθεί την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος της 31χρονης οφείλεται σε ατύχημα.

Οι έντονοι καβγάδες του ζευγαριού και οι εκκλήσεις της 31χρονης για βοήθεια σε κοινωνικές δομές

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, το ζευγάρι είχε συχνούς καβγάδες. Σε ένα από τα περιστατικά είχε χρειαστεί να επέμβει η αστυνομία, λόγω κακοποίησης του θύματος από τον σύντροφό της, ωστόσο δεν έγινε ποτέ αυτεπάγγελτη καταγγελία.

Στο κινητό της άτυχης Νεκταρίας η αστυνομία εντόπισε κλήσεις σε δομές φιλοξενίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

«Δεν ήταν έγκυος», αποκάλυψε η ιατροδικαστική έκθεση

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το θύμα δεν ήταν έγκυος, αλλά έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, μία συνθήκη που είχε αλλάξει και τον σωματότυπό της, με την ίδια να πιστεύει ότι βρισκόταν σε κύηση.

Όσον αφορά τα σημάδια κακοποίησης, ο ιατροδικαστής εντόπισε και φρέσκα και παλαιότερα τραύματα, χωρίς ωστόσο, κανένα από αυτά να έχει προκαλέσει στην 31χρονη εσωτερική αιμορραγία.

Σπαράζει καρδιές φίλη της άτυχης Νεκταρίας - «Ήταν ένα φωτεινό πλάσμα με καλή ψυχή»

Συγκινεί η ανάρτηση φίλης της άτυχης Νεκταρίας που φέρεται να δολοφονήθηκε από τον 38χρονο σύντροφό της στο διαμέρισμά του στον Κολωνό.

«Είχαμε χάθει, από τα posts σου όμως έμοιαζες ευτυχισμένη, που να φανταστώ ότι ζούσες με ένα τέρας που σου πήρε την ζωή εσένα και του αγέννητου παιδιού σου. Η κοινωνία μας είναι σάπια οι γείτονες ήξεραν και δεν μιλούσαν, τώρα βγήκαν να τα πουν στα κανάλια, τώρα είναι πολύ αργά…. Θα σε θυμάμαι πάντα χαμογελαστή και αισιόδοξη… καλό παράδεισο φίλη μ!» έγραψε χαρακτηριστικά η φίλη της 31χρονης.

«Ήταν ένα πλάσμα φωτεινό και με καλή ψυχή. Δεν μπορώ να πιστέψω πως δολοφονήθηκε. Καλό παράδεισο Νεκταρία», αναφέρεται σε άλλη δημοσίευση για την άτυχη Νεκταρία, με φίλους της να κάνουν λόγο για ένα καλόψυχο και φωτεινό πλάσμα γεμάτο αισιοδοξία.

