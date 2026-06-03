ΗΠΑ: Ο Τραμπ επιβάλλει νέους δασμούς ύψους 12,5% σε 60 οικονομίες για καταναγκαστική εργασία

Οι ΗΠΑ προτείνουν νέους δασμούς ύψους 10% ή 12,5% σε προϊόντα από 60 οικονομίες λογω της «αποτυχίας» τους να απαγορεύσουν αποτελεσματικά τις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

ΗΠΑ: Ο Τραμπ επιβάλλει νέους δασμούς ύψους 12,5% σε 60 οικονομίες για καταναγκαστική εργασία
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ προτείνουν δασμούς 10% ή ,5% σε εισαγωγές από 60 οικονομίες λόγω αποτυχίας τους να απαγορεύσουν προϊόντα κατασκευασμένα με καταναγκαστική εργασία.
  • Οι δασμοί 10% θα εφαρμοστούν σε χώρες όπως ο Καναδάς, η ΕΕ, το Μεξικό και η Βρετανία, ενώ 12,5% θα επιβληθούν σε άλλες 45 χώρες.
  • Το USTR σχεδιάζει ειδικό μηχανισμό για τον κλάδο κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης με μειωμένους δασμούς σε ορισμένες χώρες.
  • Προτείνεται δασμός 25% σε βραζιλιάνικα προϊόντα λόγω πρακτικών ψηφιακού εμπορίου και προτιμησιακών δασμών της Βραζιλίας.
  • Ορισμένα προϊόντα, όπως ενέργεια, σπάνιες γαίες, βοδινό κρέας και φάρμακα, θα εξαιρεθούν από τους νέους δασμούς.
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Η κυβέρνηση Τραμπ πρότεινε την Τρίτη την επιβολή πρόσθετων δασμών 10% ή 12,5% στις εισαγωγές από 60 οικονομίες, αφού έκρινε ότι οι αποτυχίες τους να περιορίσουν το εμπόριο αγαθών που κατασκευάζονται με καταναγκαστική εργασία είναι παράλογες και περιορίζουν το εμπόριο των ΗΠΑ.

Η πρόταση από το γραφείο του Εμπορικού Εκπροσώπου των ΗΠΑ (USTR) είναι το τελευταίο εύρημα από μια έρευνα για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές βάσει του Άρθρου 301 που δημοσιεύεται, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να αναδιαμορφώσει τους έκτακτους δασμούς της, οι οποίοι καταργήθηκαν με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο.

Το USTR δήλωσε ότι αποφάσισε να επιβάλει δασμούς 10% που σχετίζονται με την έρευνα για την καταναγκαστική εργασία στις εισαγωγές από τον Καναδά, τον Ισημερινό, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ινδονησία, το Μεξικό, το Πακιστάν, την Αργεντινή, το Μπαγκλαντές, την Καμπότζη, το Ελ Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, την Ταϊβάν και τη Βρετανία. Ο οργανισμός εμπορίου δήλωσε ότι θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς 12,5% στις υπόλοιπες 45 χώρες που διερεύνησε.

«Η αποτυχία των σημαντικότερων εμπορικών μας εταίρων να αντιμετωπίσουν την εισαγωγή αγαθών που κατασκευάζονται με καταναγκαστική εργασία είναι απαράδεκτη», δήλωσε ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ. «Αυτό δημιουργεί μια δυναμική όπου οι Αμερικανοί εργαζόμενοι αναγκάζονται να ανταγωνίζονται παγκοσμίως σε άνισους όρους ανταγωνισμού».

Παράλληλα, το USTR εισηγείται τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, ο οποίος θα επιτρέπει σε ορισμένες χώρες να εξάγουν συγκεκριμένες ποσότητες προϊόντων στις ΗΠΑ με μειωμένους δασμούς. Η ανακοίνωση έρχεται πριν από τη λήξη, στις 24 Ιουλίου, ενός προσωρινού δασμού 10% που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ στις 20 Φεβρουαρίου, την ημέρα που το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τους δασμούς του Τραμπ βάσει του Διεθνούς Νόμου περί Έκτακτης Οικονομικής Δύναμης.

Το USTR πρότεινε δασμό 25% σε πολλά βραζιλιάνικα προϊόντα ως αποτέλεσμα έρευνας του Άρθρου 301 σχετικά με τις πρακτικές ψηφιακού εμπορίου και τους προτιμησιακούς δασμούς της χώρας. Η εμπορική υπηρεσία αναμένεται επίσης σύντομα να αποκαλύψει τα ευρήματα μιας άλλης σημαντικής έρευνας του Άρθρου 301 σχετικά με τη συσσώρευση πλεονάζουσας βιομηχανικής παραγωγικής ικανότητας σε 16 εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

Στα ευρήματα για την καταναγκαστική εργασία, το USTR ανέφερε ότι θα εξαιρέσει από τους δασμούς μια σειρά προϊόντων, όπως η ενέργεια, οι σπάνιες γαίες και ορισμένα άλλα μέταλλα, το βοδινό κρέας, ο καφές, ορισμένα φρούτα και λαχανικά, τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι οργανικές χημικές ουσίες και τα εξαρτήματα αεροσκαφών.

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